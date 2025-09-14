NTN24
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Domingo, 14 de septiembre de 2025
Vuelta a España

Reacciones a la cancelación de la Vuelta a España por manifestaciones pro Palestina; responsabilizan a Pedro Sánchez

septiembre 14, 2025
Por: Redacción NTN24
En la mañana de este domingo, el presidente del Gobierno español manifestó “admiración” por los manifestantes que, según él, “me movilizan por causas justas”.

La 21ª etapa y última de la Vuelta a España se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta este domingo en Madrid debido a que manifestantes propalestinos invadieron el recorrido en la capital española, anunciaron los organizadores.

Ante los incidentes que causaron los protestantes y los enfrentamientos con la policía que llevaron a la cancelación del tercer evento ciclístico más importante del mundo, varios políticos se han pronunciado y han responsabilizado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por lo ocurrido.

o

Y es que, en horas de la mañana, Sánchez se refirió al final de La Vuelta a España y hablo de “admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina”.

“Qué dice la oposición ante la barbarie en Gaza, no dice nada, no dice nada ni en economía, ni en empleo, ni en servicios sociales, ni en igualdad, ni en transformación energética ni por supuesto por lo que está sucediendo en Gaza, tienen menos ideas que educación, pero en este escenario tan complejo, España hoy brilla como ejemplo y orgullo ante la comunidad internacional porque está dando un paso al frente en la defensa de los Derechos Humanos”, complementó el presidente del Gobierno.

Luego de las palabras de Pedro Sánchez y lo ocurrido en la final de La Vuelta a España, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez; la presidente de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayudo y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, concordaron en que el presidente del Gobierno español era responsable de lo ocurrido.

“Es un día triste para la ciudad de Madrid, Madrid no se ha desbordado de manifestantes, sino de violencia, porque lo que ha habido es violencia pura y dura. Algunos lo celebrarán como un triunfo, incluido el presidente de gobierno, a quien hago el directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid. Hoy la violencia ha vencido al deporte”, aseveró Martínez Almeida.

o

Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca. Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país!”, escribió Díaz Ayuso en su cuenta de X.

"El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo", escribió en X el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, horas después de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, mostró su "orgullo" por las manifestaciones propalestinas que han marcado la prueba.

Temas relacionados:

Vuelta a España

Pedro Sánchez

España

Isabel Díaz Ayuso

Alberto Núñez Feijóo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No estaban en aguas venezolanas": coordinador regional de Vente Venezuela sobre supuesto 'asalto' de un buque estadounidense a un barco pesquero venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen las primeras imágenes del adiestramiento de civiles en armas convocado por el régimen de Maduro ante el despliegue militar de EE. UU.

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué impacto tiene el asesinato del activista de derecha e influencer Charlie Kirk en la política de Estados Unidos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Qué líneas de investigación se han abierto tras el asesinato del activista y aliado político de Trump, Charlie Kirk?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela lanzó campaña en la que puso a hablar a históricos personajes para llamar a reservistas ante la “amenaza” estadounidense

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana - Foto: AFP
Cartel de Los Soles

Guyana advierte sobre la amenaza regional del “crimen transnacional y el narcoterrorismo” y se comprometió a trabajar con sus socios para enfrentar al Cartel de los Soles

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro - AFP
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela lanzó campaña en la que puso a hablar a históricos personajes para llamar a reservistas ante la “amenaza” estadounidense

Curul en el Senado de Colombia de Miguel Uribe Turbay, precandidato asesinado - Foto: EFE
Congreso de Colombia

Confirman quién asumirá la curul de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia

Buque de Estados Unidos (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es inédito, algo no visto; ni siquiera la intervención en Panamá contó con este preámbulo": expertos sobre despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana - Foto: AFP
Cartel de Los Soles

Guyana advierte sobre la amenaza regional del “crimen transnacional y el narcoterrorismo” y se comprometió a trabajar con sus socios para enfrentar al Cartel de los Soles

Dwayne Johnson - AFP
La Roca

Dwayne Johnson, "La Roca", reveló detalles sobre su alarmante pérdida de peso: "Todavía me queda un largo camino por recorrer"

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Maduro anuncia jornada de adiestramiento en 312 cuarteles para que reservistas, milicianos y jóvenes “defiendan al país” en medio de tensiones con EE.UU.

Helicóptero de la Policía de Colombia - Foto de referencia: EFE
Policía de Colombia

Ocho policías murieron y otras ocho personas resultaron heridas luego de que un helicóptero de la Policía fuera derribado en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda