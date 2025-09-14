Reacciones a la cancelación de la Vuelta a España por manifestaciones pro Palestina; responsabilizan a Pedro Sánchez

La 21ª etapa y última de la Vuelta a España se suspendió definitivamente a 56 kilómetros de la meta este domingo en Madrid debido a que manifestantes propalestinos invadieron el recorrido en la capital española, anunciaron los organizadores.

Ante los incidentes que causaron los protestantes y los enfrentamientos con la policía que llevaron a la cancelación del tercer evento ciclístico más importante del mundo, varios políticos se han pronunciado y han responsabilizado al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por lo ocurrido.

Y es que, en horas de la mañana, Sánchez se refirió al final de La Vuelta a España y hablo de “admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina”.

“Qué dice la oposición ante la barbarie en Gaza, no dice nada, no dice nada ni en economía, ni en empleo, ni en servicios sociales, ni en igualdad, ni en transformación energética ni por supuesto por lo que está sucediendo en Gaza, tienen menos ideas que educación, pero en este escenario tan complejo, España hoy brilla como ejemplo y orgullo ante la comunidad internacional porque está dando un paso al frente en la defensa de los Derechos Humanos”, complementó el presidente del Gobierno.

Luego de las palabras de Pedro Sánchez y lo ocurrido en la final de La Vuelta a España, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez; la presidente de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayudo y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, concordaron en que el presidente del Gobierno español era responsable de lo ocurrido.

“Es un día triste para la ciudad de Madrid, Madrid no se ha desbordado de manifestantes, sino de violencia, porque lo que ha habido es violencia pura y dura. Algunos lo celebrarán como un triunfo, incluido el presidente de gobierno, a quien hago el directo responsable de lo que ha pasado y de lo que puede pasar en las calles de Madrid. Hoy la violencia ha vencido al deporte”, aseveró Martínez Almeida.

“Cuando el presidente de la Nación jalea el boicot contra la Vuelta Ciclista a España, en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca. Tanto de si se para la carrera como si hay una sola agresión. ¡Qué daño a nuestro deporte y a nuestro país!”, escribió Díaz Ayuso en su cuenta de X.

"El Gobierno ha permitido e inducido la no finalización de la Vuelta y, de ese modo, un ridículo internacional televisado en todo el mundo", escribió en X el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, horas después de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, mostró su "orgullo" por las manifestaciones propalestinas que han marcado la prueba.