Explosión desató impactante incendio en una refinería de Chevron

Una explosión desató un grave incendio en una refinería de Chevron al sur de California (Estados Unidos) durante la noche del jueves 2 de octubre, aunque la compañía no reportó heridos ni víctimas fatales.

Videos difundidos en las plataformas de redes sociales, en su mayoría compartidos por los residentes de El Segundo, un suburbio costero a unas pocas millas al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mostraron la magnitud de las llamas que se elevaban sobre la refinería.

Según una declaración de Allison Cook, portavoz de Chevron, no hubo heridos y todo el personal de la refinería y los contratistas fueron localizados.

"El personal del departamento de bomberos de Chevron, incluidos los equipos de emergencia de la ciudad de El Segundo y Manhattan Beach, están respondiendo activamente a un incendio aislado dentro de la refinería Chevron El Segundo", dijo a la AFP.

Por su parte, el alcalde de El Segundo, Chris Pimentel, dijo que la causa del incendio seguía sin estar clara, según reportó la estación de televisión local K-CAL News.

Al mismo medio de comunicación, la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, declaró que los equipos de bomberos contuvieron el incendio en un área de la refinería y que los residentes no tuvieron que evacuar.

"Se ha contenido y no hay motivo de alarma para El Segundo o las áreas circundantes", puntualizó.

En un mensaje en X, la oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, indicó que fue "informado sobre el incidente en la refinería" y que se estaban "coordinando en tiempo real con agencias locales y estatales para proteger a la comunidad circundante y garantizar la seguridad pública".

Según Los Angeles Times, las llamas se extinguieron considerablemente a la hora siguiente a la primera noticia de la explosión, alrededor de las 0430 GMT. Sin embargo, las llamas y el humo siguieron visibles a kilómetros de distancia de South Bay.