Expresidenta argentina Cristina Kirchner fue internada en una clínica de Buenos Aires

La expresidenta argentina Cristina Kirchner fue internada el sábado en un sanatorio de Buenos Aires para realizarle estudios médicos tras una dolencia abdominal, informó su equipo de prensa en un comunicado.

Kirchner fue trasladada con autorización judicial al sanatorio Otamendi desde su casa en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

"Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio", informó el equipo de prensa de Kirchner.

Kirchner, de 72 años fue dos veces presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

La Justicia argentina concedió el pasado 17 de junio la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina tras la ratificación de su condena la semana pasada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción, según un fallo judicial.

El tribunal resolvió disponer la detención de Kirchner "a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria" en su apartamento en Buenos Aires y ordenó que se le coloque "un dispositivo de vigilancia electrónico", detalla el documento.

La decisión se conoció días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en las legislativas de la provincia de Buenos Aires de septiembre. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.

La Corte Suprema, integrada por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.