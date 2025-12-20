NTN24
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Sábado, 20 de diciembre de 2025
Cristina Fernández de Kirchner

Expresidenta argentina Cristina Kirchner fue internada en una clínica de Buenos Aires

diciembre 20, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina - Foto: EFE
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina - Foto: EFE
La exmandataria presentó complicaciones de salud y fue trasladada con una autorización judicial.

La expresidenta argentina Cristina Kirchner fue internada el sábado en un sanatorio de Buenos Aires para realizarle estudios médicos tras una dolencia abdominal, informó su equipo de prensa en un comunicado.

Kirchner fue trasladada con autorización judicial al sanatorio Otamendi desde su casa en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

o

"Al presentar una dolencia abdominal, médicos concurrieron a su domicilio y, tras una evaluación de rigor, definieron que era necesario una evaluación más exhaustiva en dicho sanatorio", informó el equipo de prensa de Kirchner.

Kirchner, de 72 años fue dos veces presidenta de Argentina entre 2007 y 2015 y vicepresidenta entre 2019 y 2023.

La Justicia argentina concedió el pasado 17 de junio la prisión domiciliaria a la expresidenta argentina tras la ratificación de su condena la semana pasada a seis años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos por corrupción, según un fallo judicial.

El tribunal resolvió disponer la detención de Kirchner "a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria" en su apartamento en Buenos Aires y ordenó que se le coloque "un dispositivo de vigilancia electrónico", detalla el documento.

o

La decisión se conoció días después de que la exmandataria anunciara su candidatura a diputada en las legislativas de la provincia de Buenos Aires de septiembre. De haber resultado electa, habría obtenido fueros como legisladora por cuatro años.

La Corte Suprema, integrada por tres miembros y con dos cargos vacantes, rechazó revisar la causa como lo había pedido Kirchner, quien argumentó que hubo parcialidad y falta de pruebas.

Temas relacionados:

Cristina Fernández de Kirchner

Argentina

Salud

Buenos Aires

Hospitales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cualquier información te puede costar la vida o la libertad”: esposa de Nicmer Evans, comunicador detenido por el régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Va a haber un desenlace en poco tiempo y se verá la caída de la dictadura venezolana": Washington Abdala analiza discurso de Marco Rubio en medio de presión sobre el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"La presión de Estados Unidos tiene asustado a Nicolás Maduro": analistas tras bloqueo a buques petroleros que operan en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Álvaro Uribe y su voluntad de que el Centro Democrático haga parte de una coalición - Foto: EFE
Álvaro Uribe

"Reiteramos toda la voluntad de construir un gran acuerdo": Álvaro Uribe sobre una coalición con candidatos de otras bancadas de cara a las elecciones presidenciales de 2026

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

Carlos Vives y María Corina Machado - Fotos: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Venezolanos reaccionan a emotivo mensaje de Carlos Vives tras el Nobel de Paz a María Corina Machado: "Cada vez lo veo más cerca; lo vamos a lograr"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Álvaro Uribe y su voluntad de que el Centro Democrático haga parte de una coalición - Foto: EFE
Álvaro Uribe

"Reiteramos toda la voluntad de construir un gran acuerdo": Álvaro Uribe sobre una coalición con candidatos de otras bancadas de cara a las elecciones presidenciales de 2026

Marco Rubio/ Gustavo Petro - Fotos EFE
Gustavo Petro

"Si me va a meter preso, a ver si puede; si me quiere poner el piyama naranja, inténtelo": el mensaje del presidente Petro a Marco Rubio

Carlos Vives y María Corina Machado - Fotos: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Venezolanos reaccionan a emotivo mensaje de Carlos Vives tras el Nobel de Paz a María Corina Machado: "Cada vez lo veo más cerca; lo vamos a lograr"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"El lunes expira el ultimátum que ha recibido Maduro para entregarse": eurodiputado Hermann Tertsch sobre designación del Cartel de los Soles como terrorista

Incendio en Hong Kong - AFP
Hong Kong

Asciende a 160 la cifra de muertos en Hong Kong y aún seis personas permanecen desaparecidas

Cartel de los Soles es declarado organización terrorista
Maduro terrorista

El Cartel de los Soles ya aparece en el listado del Departamento de Estado de Organizaciones Terroristas Extranjeras

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

La Casa Blanca anuncia reunión de Trump este martes con todo su gabinete y posterior anuncio desde el salón Roosevelt

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre