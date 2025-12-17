NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
José Antonio Kast

José Antonio Kast entregó detalles de lo que fue su encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei

diciembre 17, 2025
Por: Natalya Baquero González
José Antonio Kast a las afueras de la Casa Rosada en su visita a Argentina - Foto: AFP
José Antonio Kast a las afueras de la Casa Rosada en su visita a Argentina - Foto: AFP
Kast adelantó su primer encuentro internacional, luego de vencer en los comicios de la segunda vuelta a la izquierdista Jeannette Jara, el pasado 14 de diciembre.

El conservador José Antonio Kast, presidente electo de Chile, entregó un par de detalles de lo que fue su agenda en territorio argentino, donde se reunió con el mandatario Javier Milei.

Este primer encuentro internacional del también abogado tuvo como finalidad fortalecer la “relación” entre estas dos naciones.

“Viajé a Argentina para sostener una intensa agenda de reuniones orientadas a fortalecer la relación entre ambos países y avanzar en una agenda común de crecimiento, seguridad y cooperación”, Kast por medio de sus redes sociales.

De acuerdo con el presidente electo de los chilenos, también se reunió con delegaciones empresariales y el equipo de economía del gobierno argentino.

Según indicó José Antonio Kast, durante el encuentro con Milei se trataron temas relevantes como la seguridad y la inmigración, temas de interés no solo para estas dos naciones, sino para la región.

“Seguridad, inmigración y reactivación económica son el corazón de nuestra agenda en Chile y el extranjero”, manifestó el también abogado chileno.

o

Estas fueron unas de las principales propuestas que llevaron al político conservador chileno a ser elegido presidente de la nación austral para el periodo 2026-2030.

Para Kast: “Chile y Argentina comparten desafíos y oportunidades. El diálogo, la cooperación y el trabajo serio son claves para impulsar inversión, empleo y desarrollo para nuestros países”.

Durante su visita a Argentina, el también abogado se reunió con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo. Con quien señaló adelanto “encuentros de trabajo”.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei subió un video en el que se le ve acompañado del presidente electo de Chile. Allí Kast señaló: “La libertad avanza en toda Latinoamérica”.

De esta manera, José Antonio Kast, quien el pasado fin de semana fue elegido presidente electo de Chile, tras vencer en los comicios de la segunda vuelta a la izquierdista Jeannette Jara, llevó a cabo su primer encuentro con un mandatario a nivel internacional.

Recordemos que el pasado 15 de diciembre se reunió con el actual presidente de los chilenos, Gabriel Boric, con quien trató temas relacionados con la actualidad del país y asuntos legislativos. Asimismo, establecieron realizar un empalme basado en el “orden”.

Temas relacionados:

José Antonio Kast

Presidente de Chile

Javier Milei

Presidente de Argentina

Reencuentro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump ordena "bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela" y advierte consecuencias "nunca vistas" para el régimen

Donald Trump y Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Donald Trump

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Más de Política

Ver más
Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Nicolás Maduro

¿Qué tan posible es que Maduro acepte una llamada con Trump en medio de la presión militar en el Caribe?

José Antonio Kast, presidente electo de Chile - Foto: EFE
José Antonio Kast

"Va a contar con nuestro apoyo": José Antonio Kast tomó postura sobre una eventual intervención militar de EE. UU. en Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Buque petrolero incautado por Estados Unidos. (AFP)
Buque petrolero

"Cada viaje puede ser el último": Antonio De La Cruz sobre retroceso de buques cerca de Venezuela

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: AFP
Mundial 2026

Este es el historial de los rivales de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto de referencia: EFE
La Vinotinto

Presidente de la FVF habló del próximo técnico de La Vinotinto y aseguró que será venezolano

Mujer

María Esther Panesso: la tercera artista colombiana en exponer en el histórico Salón de Otoño de París

Egan Bernal ya conocería la primera carrera World Tour que participaría en 2026 - Foto: AFP
Egan Bernal

El Ineos Grenadiers ya habría definido la carrera World Tour en la que participará Egan Bernal 2026

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Policía de Colombia (AFP)
Disidencias de las FARC

Terror en el Cauca por ataques de guerrilleros de disidencias de las Farc: policías resistieron 8 horas de atentados y pobladores fueron desplazados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre