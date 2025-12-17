José Antonio Kast entregó detalles de lo que fue su encuentro con el presidente de Argentina, Javier Milei

El conservador José Antonio Kast, presidente electo de Chile, entregó un par de detalles de lo que fue su agenda en territorio argentino, donde se reunió con el mandatario Javier Milei.

Este primer encuentro internacional del también abogado tuvo como finalidad fortalecer la “relación” entre estas dos naciones.

“Viajé a Argentina para sostener una intensa agenda de reuniones orientadas a fortalecer la relación entre ambos países y avanzar en una agenda común de crecimiento, seguridad y cooperación”, Kast por medio de sus redes sociales.

De acuerdo con el presidente electo de los chilenos, también se reunió con delegaciones empresariales y el equipo de economía del gobierno argentino.

Según indicó José Antonio Kast, durante el encuentro con Milei se trataron temas relevantes como la seguridad y la inmigración, temas de interés no solo para estas dos naciones, sino para la región.

“Seguridad, inmigración y reactivación económica son el corazón de nuestra agenda en Chile y el extranjero”, manifestó el también abogado chileno.

Estas fueron unas de las principales propuestas que llevaron al político conservador chileno a ser elegido presidente de la nación austral para el periodo 2026-2030.

Para Kast: “Chile y Argentina comparten desafíos y oportunidades. El diálogo, la cooperación y el trabajo serio son claves para impulsar inversión, empleo y desarrollo para nuestros países”.

Durante su visita a Argentina, el también abogado se reunió con el embajador chileno José Antonio Viera-Gallo. Con quien señaló adelanto “encuentros de trabajo”.

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei subió un video en el que se le ve acompañado del presidente electo de Chile. Allí Kast señaló: “La libertad avanza en toda Latinoamérica”.

De esta manera, José Antonio Kast, quien el pasado fin de semana fue elegido presidente electo de Chile, tras vencer en los comicios de la segunda vuelta a la izquierdista Jeannette Jara, llevó a cabo su primer encuentro con un mandatario a nivel internacional.

Recordemos que el pasado 15 de diciembre se reunió con el actual presidente de los chilenos, Gabriel Boric, con quien trató temas relacionados con la actualidad del país y asuntos legislativos. Asimismo, establecieron realizar un empalme basado en el “orden”.