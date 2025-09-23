NTN24
Murió el arquitecto, fashonista y presentador venezolano Fernando Delfino

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Fernando Delfino
Fernando Delfino
Las cuentas que anuncian su muerte están repletas de mensajes de condolencias a sus familiares y amigos.

El mundo del entretenimiento en Venezuela está impactado con la temprana muerte de Fernando Delfino, presentador de televisión y arquitecto.

o

Diseñador de interiores, presentador de programas televisivos, especialmente en Venevisión Plus y fashionista, Delfino es recordado en el mundo del buen gusto en Venezuela.

Su muerte se conoció la mañana del 23 de septiembre al parecer después de un episodio de isquemia cardiaca. Tenía 54 años.

"Una noticia que ha impactado a todo un país. Nos despedimos de una gran persona, y le enviamos las condolencias a sus familiares y amigos", escribió en su cuenta Canal I.

Entretanto Endrina Yépez, desde Venevisión, anunció a los televidentes que el presentador presentó una isquemia manejando, por lo que fue llevado a un centro médico donde fallecería horas más tarde.

o

"Lamento haber sido yo quien dé esta noticia", dijo.

 

