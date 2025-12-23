"Falso": Rusia niega que esté evacuando a su personal de Venezuela

La noticia le daba la vuelta al mundo este lunes: "Rusia comenzó a evacuar a familiares de diplomáticos desde Venezuela".

Lo reportaba Associated Press citando a un funcionario de inteligencia europeo, "que no reveló su identidad".

Decía que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia comenzó a evacuar a familiares de diplomáticos desde Venezuela, en medio de las tensiones del país sudamericano con Estados Unidos.

Pero fue el propio Ministerio que descalificó la información y la negó: "La información difundida por Associated Press sobre una supuesta "evacuación" de @EmbajadaVenRU es absolutamente falsa e infundada".

Lo que estaba haciendo Rusia, según la AP, suena creíble en momentos de máxima alerta en Venezuela, cuyos vuelos internacionales han sido suspendidos casi en su totalidad, en momentos en que Trump ha declarado la guerra al Cartel de los Soles con un despliegue militar, el ataque a "narcolanchas" y el sobrevuelo de aviones especiales muy cerca de Venezuela.

Estados Unidos además ha advertido a sus ciudadanos que eviten viajar a Venezuela y que salgan quienes estén allí.

Pero Rusia, aliada de Maduro, ha sostenido varias reuniones telefónicas con altos funcionarios chavistas a los que reitera su apoyo. Por eso al minimizar la información de la AP agrega: "Es un ejemplo de provocación de parte de los medios occidentales".

En Venezuela, la opacidad de la información en dictadura hace casi imposible verificar los hechos.