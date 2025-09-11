NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Charlie Kirk

FBI ofrece nuevos detalles sobre el asesino de Charlie Kirk; hace pocas horas fue encontrada el arma del ataque

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP
Actualmente se lleva a cabo un masivo operativo policial en Orem, la pequeña ciudad donde se encuentra la universidad en la que ocurrió el ataque, en el que participan fuerzas policiales locales y el FBI.

Aunque se conocen nuevos detalles del asesinato del líder juvenil conservador estadounidense Charlie Kirk, autoridades del país señalan que el ataque sigue prófugo pero los avances para dar con su captura son significativos.

Las autoridades que están frente al caso dijeron este jueves que ya tienen en su poder imágenes de video del sospechoso y también recuperaron un rifle "de alta potencia".

Kirk, una superestrella de 31 años de la derecha republicana a quien se le atribuye haber ayudado a Donald Trump a regresar a la presidencia el año pasado, recibió un disparo mientras hablaba ante una gran multitud en la Universidad del Valle de Utah el miércoles.

El asesinato, descrito por el FBI como un "evento selectivo", tiene como protagonista a un enigmático sujeto que vestía de negro a la hora del ataque y que sigue prófugo tras haber escapado al bosque.

"Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlo, y aún no estamos seguros de qué tan lejos ha llegado, pero haremos lo mejor que podamos", dijo el agente especial del FBI, Robert Bohls, en una conferencia de prensa.

Las autoridades dijeron que habían conseguido imágenes de calidad del asesino, de quien se presume está en "edad universitaria".

"Tenemos buenas imágenes de video de este individuo. No las vamos a publicar en este momento", dijo Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

"Es un rifle de cerrojo de alta potencia. Ese rifle fue recuperado en una zona boscosa donde había huido el tirador", dijo el agente del FBI sobre el arma.

Dos personas inicialmente detenidas para ser interrogadas fueron liberadas después de que las autoridades determinaron que no tenían conexión con el tiroteo.

Mientras tanto, se lleva a cabo un masivo operativo policial en Orem, la pequeña ciudad donde se encuentra la universidad en la que ocurrió el ataque, en el que participan fuerzas policiales locales y el FBI.

Por su parte, el gobernador de este estado del centro de Estados Unidos, el republicano Spencer Cox, lanzó una advertencia: "Me limitaré a recordar que aquí en el estado de Utah aún tenemos la pena de muerte".

