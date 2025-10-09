NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Terremoto

Filipinas emite alerta de tsunami y evacuación en varios países tras terremoto de magnitud 7,6

octubre 9, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto: Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (PHIVOLCS)
El país asiático se encuentra en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico y experimenta más de 800 terremotos cada año.

Un terremoto de magnitud 7,6 sacudió el viernes la costa sur de Filipinas, dijo la agencia sismológica del país, emitiendo alertas de tsunami en varios países y pidiendo a los habitantes de las zonas costeras cercanas que evacuen a terrenos más altos.

La agencia Phivolcs, que constituye el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, advirtió sobre daños y réplicas del fuerte sismo en alta mar, que azotó las aguas cercanas a la ciudad de Manay, en Davao Oriental, en la región de Mindanao e indicó que el sismo se produjo a una profundidad de 10 kilómetros.

La agencia pidió a los habitantes de las ciudades costeras del centro y sur de Filipinas que evacuen inmediatamente a zonas más altas o se trasladen más al interior, diciendo que se podrían esperar alturas de olas de hasta más de un metro por encima de las mareas normales.

También se emitió una alerta de tsunami en Indonesia para las regiones del norte de Sulawesi y Papúa, advirtiendo de olas de hasta 50 centímetros de altura que podrían afectar las costas de Indonesia.

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos, por su parte, emitió una amenaza de tsunami, diciendo que podrían formarse olas de tsunami peligrosas en las costas ubicadas a 300 kilómetros del epicentro del terremoto.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, mientras tanto, señaló que en Filipinas podrían formarse olas de entre 1 y 3 metros por encima del nivel de la marea, y también dijo que algunas costas de Indonesia y Palau podrían ver olas de hasta 1 metro.

El gobernador de la provincia de Davao Oriental, en el sur de Filipinas, indicó a la prensa que la gente entró en pánico cuando se produjo el terremoto. "Se reportaron daños en algunos edificios", declaró Edwin Jubahib a la emisora DZMM. "Fue un sismo muy fuerte".

El fuerte sismo se produjo dos semanas después de que Filipinas sufriera su terremoto más mortífero en más de una década, con 72 muertos en la isla de Cebú, que tuvo una magnitud de 6,9 y también se produjo en alta mar.

Filipinas, cabe resaltar, se encuentra en el "Cinturón de Fuego" del Pacífico, una de las zonas de subducción ubicada en las costas del océano Pacífico caracterizada por ser algunas de las regiones sísmicas y volcánicas más importantes y activas del mundo, y experimenta más de 800 terremotos cada año.

El Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo situó por su lado la magnitud del sismo en 7,4 y su profundidad en 58 kilómetros.

