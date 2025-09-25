NTN24
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Jueves, 25 de septiembre de 2025
Sismo en Venezuela

¿Qué es una "Tormenta Sísmica" como la que se registró en Venezuela en las últimas horas?

septiembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El geólogo Frank Audemard advierte que la falla Oca-Ancón podría generar un sismo de magnitud 7,5, aunque no se pueden hacer predicciones exactas.

Venezuela ha registrado en las últimas horas al menos 10 sismos y 21 réplicas, lo que ha despertado preocupación en la población y en la comunidad científica. Para entender la magnitud de este fenómeno, el programa La Tarde de NTN24 entrevistó al doctor Frank Audemard, ingeniero y geólogo con maestría y doctorado en tectónica por la Universidad de Montpellier en Francia.

o

Audemard explicó que el sistema de fallas en el occidente venezolano se encuentra en una situación crítica:

"El sistema en ese segmento estaba vencido para una magnitud 7,5. Significa que, para el momento en que hicimos el estudio, ya ese sistema estaba en la posibilidad física y mecánica de producir un sismo de esa envergadura”.

El especialista señaló que la falla Oca-Ancón, que atraviesa el occidente del país, funciona por segmentos, cada uno con su propia historia de actividad: "El sistema está vencido, pero afortunadamente no se van a romper los 450 kilómetros de largo en un solo golpe”.

Aunque aclaró que no se pueden hacer predicciones exactas, Audemard enfatizó que sí es posible realizar pronósticos y preparar medidas preventivas.

"Oca-Ancón está pendiente en el occidente venezolano. No podemos hacer predicciones, pero sí podemos hacer pronósticos”, destacó, recordando que la prevención social y la construcción sismo resistente son claves para mitigar riesgos.

o

El geólogo advirtió que este conjunto de movimientos telúricos podría implicar dos escenarios : “Las dos opciones están abiertas: que este conjunto de sismos, conocido en sismología como tormenta sísmica" sea simplemente la liberación de energía o que esté anunciando un terremoto mayor. "En los últimos 30 años hemos visto varias tormentas sísmicas en esta región”.

Finalmente, Audemard subrayó que Venezuela cuenta con tradición en normas sismo resistentes, pero insistió en que la prevención a largo plazo, con edificaciones que cumplan las normas de construcción, es fundamental para proteger a la población ante un posible gran terremoto.

Temas relacionados:

Sismo en Venezuela

Temblor

Sismo

Terremoto

Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué es una "Tormenta Sísmica" como la que se registró en Venezuela en las últimas horas?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Está entorpeciendo la justicia, ¿a qué le teme?”: Miguel Uribe Londoño acusa a Petro de retrasar la investigación por el asesinato de su hijo

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué consecuencias tendría en la vida cotidiana de los venezolanos que Maduro imponga un 'Estado de conmoción'?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué consecuencias puede traer para la credibilidad de la ONU la investigación pedida por Trump por presunto “triple sabotaje”?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Una retórica fuerte complica los esfuerzos para estabilizar el hemisferio y proteger a los ciudadanos de los criminales": Departamento de Estado responde al presidente Petro tras discurso en la ONU

Luis Almagro, exsecretario general de la OEA - Foto: EFE
Luis Almagro

"Es muy importante que actúe ya": Luis Almagro hace urgente llamado a la CPI para que tome decisiones adicionales sobre el régimen de Maduro

Gobernador Caldera
Temblor

La noche más larga para los zulianos: Daños a viviendas, cedió la cúpula de icónica iglesia y se activó el alerta máxima en el "muro de contención"

Nicolas Sarkozy | Foto: AFP
Nicolás Sarkozy

"Dormiré en prisión con la cabeza alta": expresidente francés Sarkozy es condenado a cinco años de cárcel por financiación irregular de su campaña

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro/ Elon Musk/ Red social X - Fotos AFP de referencia
Gustavo Petro

Precandidato presidencial colombiano solicita a Elon Musk cerrarle la cuenta de X a Petro y el mandatario respondió

Foto referencia | EFE
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Entrenador venezolano - Foto EFE
Fútbol

Reconocido entrenador venezolano desata ira en rueda de prensa tras polémica jugada: "esto empaña al fútbol"

Fernando Batista - Foto AFP
Eliminatorias Sudamericanas

Momento exacto en el que el 'Bocha' Batista abandonó la rueda de prensa postpartido sin atender las preguntas de los periodistas

Estadio Monumental de Maturín - Foto EFE
La Vinotinto

Así fue recibida La Vinotinto en Maturín para "el partido más importante de su historia" contra Colombia por Eliminatorias Sudamericanas

Gustavo Petro/ Elon Musk/ Red social X - Fotos AFP de referencia
Gustavo Petro

Precandidato presidencial colombiano solicita a Elon Musk cerrarle la cuenta de X a Petro y el mandatario respondió

Foto referencia | EFE
Democracia

“Hoy por hoy, hay más autocracias que democracias”: Daniel Zovatto

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Álvaro Uribe - EFE
Política

El expresidente Álvaro Uribe planea volver al Congreso de Colombia en 2026, según el director del partido Centro Democrático

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda