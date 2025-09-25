¿Qué es una "Tormenta Sísmica" como la que se registró en Venezuela en las últimas horas?

Venezuela ha registrado en las últimas horas al menos 10 sismos y 21 réplicas, lo que ha despertado preocupación en la población y en la comunidad científica. Para entender la magnitud de este fenómeno, el programa La Tarde de NTN24 entrevistó al doctor Frank Audemard, ingeniero y geólogo con maestría y doctorado en tectónica por la Universidad de Montpellier en Francia.

VEA TAMBIÉN Así ha sido el fuerte enjambre sísmico que ha sacudido Venezuela en las últimas horas con terremotos de más de 6 grados o

Audemard explicó que el sistema de fallas en el occidente venezolano se encuentra en una situación crítica:

"El sistema en ese segmento estaba vencido para una magnitud 7,5. Significa que, para el momento en que hicimos el estudio, ya ese sistema estaba en la posibilidad física y mecánica de producir un sismo de esa envergadura”.

El especialista señaló que la falla Oca-Ancón, que atraviesa el occidente del país, funciona por segmentos, cada uno con su propia historia de actividad: "El sistema está vencido, pero afortunadamente no se van a romper los 450 kilómetros de largo en un solo golpe”.

Aunque aclaró que no se pueden hacer predicciones exactas, Audemard enfatizó que sí es posible realizar pronósticos y preparar medidas preventivas.

"Oca-Ancón está pendiente en el occidente venezolano. No podemos hacer predicciones, pero sí podemos hacer pronósticos”, destacó, recordando que la prevención social y la construcción sismo resistente son claves para mitigar riesgos.

El geólogo advirtió que este conjunto de movimientos telúricos podría implicar dos escenarios : “Las dos opciones están abiertas: que este conjunto de sismos, conocido en sismología como tormenta sísmica" sea simplemente la liberación de energía o que esté anunciando un terremoto mayor. "En los últimos 30 años hemos visto varias tormentas sísmicas en esta región”.

Finalmente, Audemard subrayó que Venezuela cuenta con tradición en normas sismo resistentes, pero insistió en que la prevención a largo plazo, con edificaciones que cumplan las normas de construcción, es fundamental para proteger a la población ante un posible gran terremoto.