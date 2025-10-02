Así fue el derrumbe de una iglesia en Filipinas tras el terremoto de magnitud 6,9 que ya deja 72 muertos

El saldo de muertos por el potente terremoto en el centro de Filipinas subió a 72, informaron el jueves los rescatistas, mientras las autoridades volcaron su atención a los cientos de heridos y miles de personas que quedaron sin casa.

Bomberos y equipos de socorro sacaron la noche del miércoles los cadáveres de una mujer y su hijo de los escombros de un hotel colapsado en la ciudad de Bogo, cerca del epicentro del sismo de magnitud 6,9 del martes.

En un video que se viralizó tras el fuerte movimiento telúrico, se puede observar como la parte de arriba de una iglesia se viene abajo ante la mirada incrédula de la gente.

El gobierno dijo que 294 personas resultaron heridas y alrededor de 20.000 huyeron de sus casas.

Cerca de 600 casas resultaron dañadas en el norte de la isla de Cebú, donde muchas personas dormían en las calles ante el centenar de réplicas sentidas.

La gobernadora provincial de Cebú, Pamela Baricuatro, pidió el jueves ayuda para las millares de personas que necesitan agua potable, alimento, ropa y vivienda temporal, así como voluntarios para organizar y distribuir la ayuda.

"Muchas casas fueron destruidas y muchas familias necesitan ayuda para recuperarse (...). Necesitan nuestra ayuda, oraciones y apoyo", publicó la gobernadora en Facebook.

El presidente Ferdinand Marcos viajó a Cebú el jueves para inspeccionar los daños y coordinar las tareas de asistencia.

En tanto, las labores de búsqueda y rescate parecían estar llegando a su fin el jueves en Bogo.