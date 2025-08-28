NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Relaciones bilaterales

Finalmente Venezuela y Panamá restablecen sus servicios consulares este lunes 1 de septiembre

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Las oficinas para asuntos de los ciudadanos estuvieron cerradas por más de un año.

Este 28 de agosto, el Consulado de Panamá en Venezuela informó que finalmente este lunes 1 de septiembre se reanudarán los servicios consulares de atención al público.

Los gobiernos ya habían acordado en mayo reactivar "en los próximos días" los servicios consulares en Caracas y en Ciudad de Panamá, pero no habían dado fecha.

o

Este jueves emitieron un comunicado en el que establecen el horario de 8 de la mañana a 12 del mediodía en primera instancia.

En el pasado habían hablado de "la imperiosa necesidad de atender los asuntos consulares de sus nacionales".

Sin embargo la medida no implica el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el 29 de julio de 2024 el retiro de su personal diplomático en Venezuela y que las relaciones con ese país quedaban en suspenso "hasta que se pusiera en marcha un sistema institucional, transparente y confiable".

Esto, en reclamo por el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Venezuela del domingo 28 de julio de 2024.

Nicolás Maduro se negó a mostrar las actas y María Corina Machado hizo el respaldo que demostraba la victoria de Edmundo González. El régimen alegó el "hackeo" del sistema electoral y se autoproclamó en enero para un nuevo periodo.

A fines de mayo, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció en su conferencia de prensa semanal el reinicio de las operaciones aéreas con Venezuela.

