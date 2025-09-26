Franquicia de entretenimiento Pokémon se pronuncia sobre uso de su contenido en video del ICE capturando inmigrantes en EE. UU.

La popular franquicia japonesa Pokémon se distanció este viernes de un reciente video viral del gobierno estadounidense que vinculaba el eslogan de la marca "Gotta Catch 'Em All" con la ofensiva inmigratoria de Washington.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos publicó esta semana un clip en la plataforma de redes sociales X que mostraba una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El clip mostraba a policías armados y agentes de patrulla fronteriza esposando a quienes se presentaban como inmigrantes ilegales, con el famoso tema en inglés de Pokémon sonando de fondo.

A lo largo del clip, las imágenes mostraban al personaje principal Satoshi, conocido como Ash en Norteamérica, lanzando "Poke Balls", una herramienta utilizada en la serie Pokémon para atrapar y almacenar monstruos salvajes.

La franquicia Pokémon de Nintendo negó cualquier participación en la realización o publicación del vídeo.

"Nunca hemos aprobado el uso de la propiedad intelectual que controlamos", indicó la oficina de relaciones públicas de la firma en un comunicado.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump lanzó este mes la "Operación Midway Blitz", una nueva operación de control de inmigración en Chicago que, según dijo, tendría como objetivo a "los peores criminales".

Pokémon se convirtió en un éxito mundial después de su lanzamiento en 1996 como juego de rol para la consola portátil Game Boy de Nintendo.

Inspirándose en la tradición infantil japonesa de verano de recolectar insectos, los jugadores capturan y entrenan "monstruos de bolsillo" inspirados en todo, desde ratones hasta dragones.

La franquicia también incluye películas, un programa de televisión animado y el juego móvil de realidad aumentada "Pokemon Go".