Viernes, 26 de septiembre de 2025
Ejercicios militares

En qué consisten las ráfagas armamentísticas que aterrorizaron a comunidades del Zulia este jueves

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Prácticas militares de Maduro - AFP
Prácticas militares de Maduro - AFP
Las luces y las detonaciones podían verse desde varios puntos del Lago de Maracaibo.

Luces en el cielo y disparos: "son drones; son metrallas", los habitantes del norte de Maracaibo podían ver lo que estaba al otro lado del lago al caer la tarde del jueves, y luego de una madrugada de insomnio por los temblores.

o

Nadie explicaba de qué se trataba. En los municipios Miranda (Los Jobitos) y Almirante Padilla (Los Puertos) estaban tomados para prácticas militares no anunciadas y que iluminaron el cielo de un arsenal costoso.

"No es el domo, es Venezuela", escribía un usuario de la red social TikTok al publicar el video.

Se trataría de sistema antiaéreo (artillería) de la Fuerza Armada Nacional para usar en un eventual ataque de las Fuerzas Navales de Estados Unidos que están actualmente desplegadas en el Caribe.

o

Hasta la mañana de este viernes el régimen no había dado oficialmente detalles de la operación que se enmarcaría en las prácticas de Defensa de Maduro contra las mismas operaciones de Estados Unidos.

Ambos municipios son ampliamente usados para el tráfico de estupefacientes y el régimen lo sabe. Entre las más recientes incautaciones, en marzo, con más de 15 toneladas incautadas en Los Puertos de Altagracia.

Los dos alcaldes de ambos municipios fueron detenidos por narcotráfico: Alberto Zubalbarro, alcalde de Almirante Padilla (PSUV), arrestado en marzo de 2025 y Jorge Nava, alcalde de Miranda (PSUV), detenido en la misma fecha.

