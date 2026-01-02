Fue abatido alias ‘El Viejo’, quien sería el principal cabecilla del Tren de Aragua, en zona de Norte de Santander en Colombia

El Comando Gaula Militares neutralizó en un operativo conjunto con el Ejército Nacional de Colombia a alias 'El Viejo', quien sería el principal cabecilla de la estructura criminal transnacional de origen venezolano El Tren de Aragua, anunció este jueves la cuenta en X de las Fuerzas Militares de Colombia.

La misión tuvo lugar en el Villa del Rosario, Norte de Santander, donde también se logró la captura de alias 'Ardilla', presunto responsable de seleccionar víctimas para el accionar delictivo del grupo criminal.

"En desarrollo de operaciones militares fue neutralizado alias Viejo, quien sería el principal cabecilla de la estructura criminal transnacional Tren de Aragua en Norte De Santander", publicaron las Fuerzas Militares en X junto a una imagen en la que se aprecian a soldados del Gaula.

El Tren de Aragua, cabe resaltar, fue designado por los Estados Unidos en febrero del año pasado como Organización Terrorista Global junto al Clan del Golfo, el Cartel de Sinaloa, Mara Salvatrucha, el Cartel de Jalisco Nueva Generación, Carteles Unidos, Cartel del Noreste y La Nueva Familia Michoacana.

"En esta acción adelantada entre nuestro Comando Gaula Militares y el Ejército Nacional de Colombia con apoyo de la Policía de Colombia en Villa del Rosario, también se capturó a alias Ardilla señalado de seleccionar víctimas para extorsión y secuestro, así como la incautación de dos armas cortas", prosiguieron las Fuerzas Militares en el anuncio.

Un par de horas más tarde la cuenta en la misma red social del Ministerio de Defensa de Colombia también confirmó la noticia con un video del comandante Grupo de Caballería Mediano N°5 del Ejército Nacional, el teniente coronel Juan Camilo Mazo, que habló al respecto acompañado de dos uniformados.

Mazo contó que, tras cinco allanamientos en los que cooperó la Fiscalía General de la Nación, se dio con el objetivo de una captura, la de 'Ardilla', y una neutralización, la de 'El Viejo', quien, de acuerdo con lo que escribió el Ministerio de Defensa, abrió fuego contra las autoridades, por lo que su deceso fue consecuencia de una "reacción legítima".

"El presunto cabecilla era señalado de liderar extorsiones, secuestros y amenazas a la comunidad en esta zona del país", precisó el Ministerio de Defensa colombiano.

El teniente coronel resaltó que con la operación se demuestra "el compromiso férreo para luchar contra el terrorismo, contra la extorsión y contra el secuestro". "El compromiso de nosotros es Colombia", concluyó.