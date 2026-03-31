“Colombia, que es una selección que admiro mucho”: técnico de Portugal tras su gira por Norteamérica se refirió a lo que será su encuentro ante los cafeteros

Durante la fase de grupos de la Copa Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, uno de los encuentros más esperados es el juego entre la selección de Colombia y Portugal, un partido que promete sacar lo mejor de cada uno de los combinados. Así lo ha dado a conocer el entrenador de los lusos.

Roberto Martínez, técnico del equipo portugués, que viene de empatar 0 a 0 ante los mexicanos, habló previo al último encuentro amistoso de la fecha FIFA ante los Estados Unidos sobre la importancia de estos juegos de cara a lo que será su participación en el certamen mundialista. Un espacio en que también se refirió al conjunto cafetero e incluso recordó a Hugo Rodallega.

“Venir a México era muy importante para preparar muchos más conceptos que van a ser complejos durante el Mundial; pudimos habernos quedado en Portugal y jugar los partidos en casa, pero era un error. Acá tuvimos que cambiar de horario, coger aviones y eso es lo que nos va a preparar para el Mundial”, dijo Martínez.

Para referirse a la selección Colombia, el técnico del combinado portugués recordó al delantero Hugo Rodallega, a quien dirigió en el Wigan Athletic del fútbol de Inglaterra, de quien destacó sus cualidades.

“Tuve el privilegio de trabajar con un colombiano que me marcó a mí, Hugo Rodallega, durante un tiempo en la Premier League. Fue la oportunidad para descubrir la cultura colombiana dentro de un fútbol que admiro muchísimo, la capacidad de ser jugadores decisivos en el terreno de juego, jugadores que entran en la dinámica de grupo, pero son de mucha confianza en su capacidad individual”, dijo.

Asimismo, Roberto Martínez demostró ser admirador del equipo de Néstor Lorenzo no solo por su estilo de juego, sino por su “organización”.

“Colombia, que es una selección que admiro mucho, no solo por el aspecto individual de los jugadores, sino por la organización que tiene. Será un ámbito exigente en Miami, un momento del año donde la humedad y el calor van a ser importantes”, expresó.

Por último, el técnico del combinado ‘luso’ manifestó que el encuentro ante la Tricolor podrá marcar un precedente para ambas selecciones durante la Copa del Mundo.

“Esperamos que sea un partido que nos prepare muy bien a las dos selecciones. Para Portugal, el partido ante Colombia, y para Colombia, el partido ante Portugal, será un partido donde se puede medir mucho de lo que la selección pueda hacer en el Mundial”, sentenció.

Cabe mencionar que la selección Colombia y su similar de Portugal, junto a Uzbekistán, comparten el Grupo K del Mundial de Norteamérica y esperan al cuarto integrante de su serie, que saldrá del vencedor del repechaje internacional entre Jamaica y la República del Congo.

Entre tanto, el primer juego en la historia entre la Tricolor y los lusos se jugará en la Copa del Mundo de Norteamérica, el próximo 27 de junio desde las 6:30 p.m. hora colombiana. Un encuentro que cerrará la fase de grupos de esta serie.