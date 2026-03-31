NTN24
Martes, 31 de marzo de 2026
Martes, 31 de marzo de 2026
Roberto Martínez, técnico de Portugal y jugadores de la Selección Colombia - Fotos: EFE
Roberto Martínez, técnico de Portugal y jugadores de la Selección Colombia - Fotos: EFE
Copa del Mundo

“Colombia, que es una selección que admiro mucho”: técnico de Portugal tras su gira por Norteamérica se refirió a lo que será su encuentro ante los cafeteros

marzo 31, 2026
Por: Natalya Baquero González
La Tricolor y los lusos comparten el Grupo K; cerrarán la fase de grupos del Mundial el próximo 27 de junio.

Durante la fase de grupos de la Copa Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, uno de los encuentros más esperados es el juego entre la selección de Colombia y Portugal, un partido que promete sacar lo mejor de cada uno de los combinados. Así lo ha dado a conocer el entrenador de los lusos.

Roberto Martínez, técnico del equipo portugués, que viene de empatar 0 a 0 ante los mexicanos, habló previo al último encuentro amistoso de la fecha FIFA ante los Estados Unidos sobre la importancia de estos juegos de cara a lo que será su participación en el certamen mundialista. Un espacio en que también se refirió al conjunto cafetero e incluso recordó a Hugo Rodallega.

“Venir a México era muy importante para preparar muchos más conceptos que van a ser complejos durante el Mundial; pudimos habernos quedado en Portugal y jugar los partidos en casa, pero era un error. Acá tuvimos que cambiar de horario, coger aviones y eso es lo que nos va a preparar para el Mundial”, dijo Martínez.

Para referirse a la selección Colombia, el técnico del combinado portugués recordó al delantero Hugo Rodallega, a quien dirigió en el Wigan Athletic del fútbol de Inglaterra, de quien destacó sus cualidades.

o

“Tuve el privilegio de trabajar con un colombiano que me marcó a mí, Hugo Rodallega, durante un tiempo en la Premier League. Fue la oportunidad para descubrir la cultura colombiana dentro de un fútbol que admiro muchísimo, la capacidad de ser jugadores decisivos en el terreno de juego, jugadores que entran en la dinámica de grupo, pero son de mucha confianza en su capacidad individual”, dijo.

Asimismo, Roberto Martínez demostró ser admirador del equipo de Néstor Lorenzo no solo por su estilo de juego, sino por su “organización”.

“Colombia, que es una selección que admiro mucho, no solo por el aspecto individual de los jugadores, sino por la organización que tiene. Será un ámbito exigente en Miami, un momento del año donde la humedad y el calor van a ser importantes”, expresó.

Por último, el técnico del combinado ‘luso’ manifestó que el encuentro ante la Tricolor podrá marcar un precedente para ambas selecciones durante la Copa del Mundo.

“Esperamos que sea un partido que nos prepare muy bien a las dos selecciones. Para Portugal, el partido ante Colombia, y para Colombia, el partido ante Portugal, será un partido donde se puede medir mucho de lo que la selección pueda hacer en el Mundial”, sentenció.

Cabe mencionar que la selección Colombia y su similar de Portugal, junto a Uzbekistán, comparten el Grupo K del Mundial de Norteamérica y esperan al cuarto integrante de su serie, que saldrá del vencedor del repechaje internacional entre Jamaica y la República del Congo.

o

Entre tanto, el primer juego en la historia entre la Tricolor y los lusos se jugará en la Copa del Mundo de Norteamérica, el próximo 27 de junio desde las 6:30 p.m. hora colombiana. Un encuentro que cerrará la fase de grupos de esta serie.

Temas relacionados:

Copa del Mundo

Selección de Portugal

Director técnico

Selección Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Misión Artemis II en cuenta regresiva: ¿cuándo llegará el ser humano de nuevo a la Luna? Experto da detalles del histórico momento

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Ataque al régimen de Irán

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Repechaje al Mundial

Así se disputarán los partidos de repechaje por seis cupos al Mundial de 2026: ¿cuándo y dónde ver?

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Comité Olímpico excluye a deportistas transgénero de las pruebas femeninas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Selección de Brasil | Foto: EFE
Selección de Brasil

Sin Mundial y por fuera toda la temporada: confirman grave lesión de ligamento cruzado de futbolista brasileño

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Audiencia Nicolás Maduro - Foto EFE
Estados Unidos

EN VIVO: Tras más de 80 días en prisión, Nicolás Maduro comparece por segunda vez ante una corte de Estados Unidos

Trofeo Copa Mundial de la FIFA - Foto EFE
Repechaje al Mundial

Así se disputarán los partidos de repechaje por seis cupos al Mundial de 2026: ¿cuándo y dónde ver?

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Comité Olímpico excluye a deportistas transgénero de las pruebas femeninas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

Jurados de votación en las Elecciones de Colombia 2026 hacen conteo de votos - Foto AFP
Elecciones en Colombia

Politólogos analizan tendencias de las elecciones en Colombia al Congreso y las consultas de cara a la primera vuelta presidencial

André Tinoco, canciller de Costa Rica - Foto: AFP
Costa Rica

¿Señal de que algo puede pasar? Costa Rica anuncia el cierre de su embajada en Cuba

Starlink - Foto EFE
Internet

Revelan que algunos iraníes han recurrido a suscripciones ilegales a Starlink de Elon Musk ante apagón de internet ordenado por el régimen iraní

Pete Hegseth, secretario de Guerra de EE.UU., y Dan Caine, jefe del Estado Mayor - Foto: EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra de Estados Unidos dice que no hay un "plazo definitivo" para poner fin a ataques contra el régimen de Irán: "Vamos muy bien encaminados"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre