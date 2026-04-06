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Lunes, 06 de abril de 2026
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Artemis II

Astronautas de Artemis ll nombran cráter lunar en honor a la fallecida esposa del comandante de la misión

abril 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Astronautas de Artemis II
Astronautas de Artemis II
Carroll Taylor Wiseman murió de cáncer en 2020, y desde entonces Reid Wiseman, antiguo piloto de combate, cría solo a las dos hijas de ambos.

Los astronautas de Artemis, en el límite más lejano de los viajes espaciales humanos, vivieron un emotivo momento al bautizar un cráter en honor a la fallecida esposa del comandante de la misión, Reid Wiseman.

"Es un punto brillante en la Luna. Y nos gustaría llamarlo Carroll", dijo el astronauta canadiense Jeremy Hansen en una transmisión en vivo.

El cráter puede verse "en ciertos momentos del tránsito de la Luna alrededor de la Tierra", añadió, mientras Wiseman y los demás compañeros de vuelo se secaban las lágrimas. Los cuatro astronautas se unieron en un silencioso abrazo flotante.

Carroll Taylor Wiseman murió de cáncer en 2020, y desde entonces Reid Wiseman, antiguo piloto de combate, cría solo a las dos hijas de ambos.

La tripulación de Artemis II bautizó otro cráter como "Integrity", el nombre que han dado a su nave espacial.

La misión de la NASA, Artemis II, superó este lunes un impresionante récord que hasta el momento lo ostentaba Apolo 13 desde hace más de 50 años.

Los cuatro astronautas de la misión lunar Artemis II de la NASA se convirtieron en los seres humanos en volar a mayor distancia de la Tierra, mientras se preparan para observar zonas de la Luna solo vistas mediante imágenes tomadas por satélites.

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El equipo de Artemis II batió el récord anterior de 400.171 kilómetros establecido por la misión Apolo 13 en la década de 1970. Se espera que durante el día de hoy esta misión supere en más de 6.600 kilómetros la anterior marca, para alcanzar 406.778 kilómetros de distancia.

La nave Orion viaja alrededor de la Luna para llevar a cabo un sobrevuelo histórico, durante el cual dedicarán más de seis horas a analizar y documentar las características de la superficie lunar, antes de emprender el regreso.

"Es un día histórico y sé lo ocupados que estarán, pero no se olviden de disfrutar la vista", dijo Jim Lovell, quien participó en las misiones Apolo 8 y 13, a la nueva generación de astronautas en una grabación realizada poco antes de su muerte el año pasado.

"Estoy orgulloso de pasarles la antorcha mientras orbitan alrededor de la Luna", añadió.

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