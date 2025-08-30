NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Guerra en Ucrania

Fue asesinado el expresidente del Parlamento ucraniano y líder de las protestas proeuropeas de su país en 2014

agosto 30, 2025
Por: Redacción NTN24
El expresidente del Parlamento ucraniano Andrii Parubii (AFP)
Parubii fue una conocida figura en el movimiento proeuropeo ucraniano destacándose como "comandante" de los grupos de autodefensa durante las manifestaciones del Euromaidán.

El expresidente del Parlamento ucraniano Andrii Parubii, uno de los protagonistas de las protestas proeuropeas de 2014 en su país, fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania. Las autoridades buscan al autor del homicidio.

"Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andrii Parubii en el acto", anunció la Fiscalía general ucraniana, que todavía no dio detalles sobre las circunstancias o el motivo del asesinato.

El sospechoso del crimen huyó del lugar de los hechos y las autoridades iniciaron un "operativo especial" para dar con su paradero, agregó la Fiscalía.

También se abrió una investigación oficial por asesinato y las autoridades judiciales prometieron identificar al atacante.

Parubii, de 54 años, fue presidente del Parlamento ucraniano de 2016 a 2019 y fue protagonista de protestas proeuropeas en Ucrania, primero en la "Revolución Naranja" de 2004 y luego en la del Euromaidán en 2014.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lamentó el "horrible asesinato" y prometió desplegar "todas las fuerzas y medios necesarios" para esclarecer el crimen.

"Desgraciadamente, el crimen fue planificado minuciosamente", dijo el presidente, sin dar más detalles.

El jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budanov, afirmó en Telegram que el diputado fue "asesinado por las balas del enemigo", término generalmente utilizado para designar a fuerzas de Rusia.

Parubii figuraba en la lista de las personas buscadas por las autoridades rusas. Esa lista comprende decenas de miles de nombres, entre ellos muchos responsables ucranianos y también personalidades rusas u occidentales.

Medios ucranianos publicaron fotos de la supuesta escena del crimen -cuya autenticidad aún no fue verificada-, que muestran a un hombre con el rostro ensangrentado tendido en el suelo en plena calle en Leópolis, una importante ciudad del oeste de Ucrania.

El sospechoso vestía como un repartidor y conducía una bicicleta eléctrica, informó la emisora pública Suspilne, citando fuentes anónimas.

Parubii fue una conocida figura en el movimiento proeuropeo, destacándose como "comandante" de los grupos de autodefensa durante las manifestaciones violentamente reprimidas en el denominado Euromaidán de 2014.

Estas protestas, que exigían un acercamiento a Europa e independencia del Kremlin, finalmente obligaron al presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich a abandonar el poder y huir a Rusia en 2014.

Ese mismo año, tras la huida del dirigente, Parubii ocupó durante algunos meses el cargo de secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. En la época de la Unión Soviética, el político también militó por la independencia de Ucrania.

