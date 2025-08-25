Ucrania denuncia la participación de reconocido cineasta estadounidense en un festival de cine ruso: "una vergüenza y un insulto"

El Gobierno de Ucrania denunció la participación del reconocido director estadounidense Woody Allen en un festival de cine de Moscú, lo que catalogó como una "vergüenza" y un "insulto" a las víctimas de la invasión rusa.

Según los informes, el cineasta de 89 años, quien también enfrenta acusaciones por presunta agresión sexual contra su hija adoptiva, habló el domingo en un evento en línea de la Semana del cine internacional de Moscú.

Su participación mediante videoconferencia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania que aseguró que su intervención en dicho evento es "una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas que murieron o resultaron heridos por criminales de guerra rusos".

Según el ministerio ucraniano, el afamado cineasta "elige cerrar los ojos sobre las atrocidades que Rusia comete en Ucrania".

Por otro lado, el Gobierno de Ucrania consideró que la cultura no debe nunca "ser utilizada para limpiar crímenes".

El evento en el que participó Woody Allen fue moderado por el director ruso Fiodor Bondarchuk, que apoya al presidente Vladimir Putin.

De acuerdo con la agencia de prensa estatal Ria Novosti, durante su intervención, Allen afirmó que planea filmar en Rusia si eso le es propuesto.

"Si tales proposiciones se presentan, me sentaré y reflexionaré en un guión sobre el bienestar que se puede sentir en Moscú y en San Petersburgo", dijo el cineasta, según lo recogido por la agencia antes mencionada.

Es de subrayar que Ucrania viene pidiendo el aislamiento total de Rusia en la escena internacional, inclusive en los campos de la cultura y el deporte, tras la invasión a su territorio en febrero de 2022.

Constantemente, el país denuncia la participación de personalidades occidentales en acontecimientos en Rusia, que son escasas desde el inicio de la guerra.

En el caso de Allen, cabe mencionar que casi toda su profesión le dio la espalda en Estados Unidos después de que su hija adoptiva, Dylan Farrow, lo acusara de haberla agredido sexualmente cuando era niña.