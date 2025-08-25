NTN24
Lunes, 25 de agosto de 2025
Ucrania denuncia la participación de reconocido cineasta estadounidense en un festival de cine ruso: "una vergüenza y un insulto"

agosto 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Woody Allen - EFE
Woody Allen - EFE
El Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano confirmó la participación del director al que acusó de elegir "cerrar los ojos sobre las atrocidades que Rusia comete en Ucrania".

El Gobierno de Ucrania denunció la participación del reconocido director estadounidense Woody Allen en un festival de cine de Moscú, lo que catalogó como una "vergüenza" y un "insulto" a las víctimas de la invasión rusa.

Según los informes, el cineasta de 89 años, quien también enfrenta acusaciones por presunta agresión sexual contra su hija adoptiva, habló el domingo en un evento en línea de la Semana del cine internacional de Moscú.

o

Su participación mediante videoconferencia fue confirmada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania que aseguró que su intervención en dicho evento es "una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas que murieron o resultaron heridos por criminales de guerra rusos".

Según el ministerio ucraniano, el afamado cineasta "elige cerrar los ojos sobre las atrocidades que Rusia comete en Ucrania".

Por otro lado, el Gobierno de Ucrania consideró que la cultura no debe nunca "ser utilizada para limpiar crímenes".

El evento en el que participó Woody Allen fue moderado por el director ruso Fiodor Bondarchuk, que apoya al presidente Vladimir Putin.

o

De acuerdo con la agencia de prensa estatal Ria Novosti, durante su intervención, Allen afirmó que planea filmar en Rusia si eso le es propuesto.

"Si tales proposiciones se presentan, me sentaré y reflexionaré en un guión sobre el bienestar que se puede sentir en Moscú y en San Petersburgo", dijo el cineasta, según lo recogido por la agencia antes mencionada.

Es de subrayar que Ucrania viene pidiendo el aislamiento total de Rusia en la escena internacional, inclusive en los campos de la cultura y el deporte, tras la invasión a su territorio en febrero de 2022.

Constantemente, el país denuncia la participación de personalidades occidentales en acontecimientos en Rusia, que son escasas desde el inicio de la guerra.

En el caso de Allen, cabe mencionar que casi toda su profesión le dio la espalda en Estados Unidos después de que su hija adoptiva, Dylan Farrow, lo acusara de haberla agredido sexualmente cuando era niña.

Director

Ucrania

Denuncia

Cine

Ataques de Rusia a Ucrania

Bruno Retailleau, ministro del Interior de Francia - Foto: EFE
Despliegue militar

Francia se une a EE. UU. y refuerza despliegue antidrogas en sus islas del Caribe: "Impunidad cero para los sembradores de muerte"

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
Migrante

EE. UU. vuelve a detener al migrante salvadoreño Kilmar Ábrego y lo señala de "traficante de personas, abusador doméstico en serie y depredador infantil"

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo - Foto: EFE
Valle del Cauca

El alcalde de Cali y la gobernadora del Valle del Cauca estarían en riesgo; revelan presunto plan de las disidencias para asesinarlos

Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro (AFP)
Trinidad y Tobago

Trinidad y Tobago dice que apoyará una operación de EE. UU. contra el régimen de Maduro si este ataca a Guyana

Fallido alistamiento de la Milicia Bolivariana" del régimen de Nicolás Maduro no tuvo la acogida que esperaba - Foto: AFP
Regimen chavista

"La Milicia Bolivariana no tiene capacidad ni para defenderse a ellos mismos de los grupos delincuenciales que hay dentro del país": José Antonio Colina, militar retirado de la Fuerza Armada Venezolana

Shakira - Foto AFP
Shakira

Cámara voladora capta el momento del 'Waka Waka' de Shakira en su regreso a Latinoamérica con bombas de colores

Maluma - EFE
Maluma

"Primero la areta y ahora la gorra": volvieron a robar a Maluma en un concierto en México

Municipio de Honda, Tolima - Foto: Sebastián Caicedo
Ponte al Día

El hermoso pueblo a tres horas de Bogotá que se consolida como uno de los mejores lugares para visitar en Colombia

Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - Foto EFE
Álvaro Uribe

Expresidente de Colombia Álvaro Uribe es declarado culpable en fallo de primera instancia de soborno en actuación penal y fraude procesal

Venus Williams | Foto: EFE
Tenista

La leyenda sigue vigente: una de las mejores tenistas de la historia regresa con 45 años al US Open para romper récords

Daniel Quintero (EFE)
Daniel Quintero

Pleno del Congreso de Perú declaró persona no grata al precandidato colombiano, Daniel Quintero

El tenista alemán Alexander Zverev. (AFP)
Alexander Zverev

"Antes hubiera dicho que Djokovic sería el entrenador ideal para mí": el tenista número tres del mundo revela experiencia que le hizo cambiar de opinión

Guardia Nacional en Washington DC (AFP)
Gobierno de Estados Unidos

Chicago y Nueva York en la mira de la ofensiva contra el crimen de Trump y la Guardia Nacional

Washington Abdala, embajador de Uruguay ante la OEA - Foto: EFE
Venezuela

"Hay varios países que están en silencio mortal": Washington Abdala, exembajador de Uruguay ante la OEA, sobre nuevo reporte de violación de derechos humanos en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: EFE
Nicolás Maduro

Antonio Ledezma aseguró que Nicolás Maduro ya superó a Pablo Escobar y el 'Chapo' Guzmán: "representa una amenaza para el hemisferio"

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano