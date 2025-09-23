NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Puerto Rico

Gobernadora de Puerto Rico dice que entregaría a Maduro para cobrar la recompensa "Así de sencillo"

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Jenniffer González - AFP
Puerto Rico se ha convertido desde hace semanas en un escenario de maniobras militares, tras el despliegue de buques de guerra estadounidense en el mar Caribe.

Jenniffer González, gobernadora de Puerto Rico, afirmó este lunes estar dispuesta a entregar a Nicolás Maduro ante las autoridades estadounidenses para recibir la recompensa que ofrece Washington por su captura, al considerarlo líder del Cartel de los Soles.

"Lo entregaría a las agencias federales y cogería el reward (recompensa) de 50 millones de dólares. Así de sencillo", expresó la mandataria boricua al ser cuestionada durante una entrevista, qué haría si tuviera al líder del chavismo de frente.

Ante estas maniobras, González ha manifestado su apoyo a la lucha contra el narcotráfico en el continente, recibiendo en la isla a los militares estadounidense que además han desplegado aviones F-35.

Al menos tres lanchas que supuestamente cargaban drogas fueron destruidas en alta mar por misiles de las fuerzas de Estados Unidos.

Mientras tanto el régimen de Maduro acusa a la administración de Trump de cometer ataques ilegalmente, mientras que Washington invoca peligros a su seguridad nacional para justificarlos.

