NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Nicolás Maduro

Maduro ante la burla de Trump: "Esas mujeres con sus fusiles serán tu terror"

septiembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y cúpula militar
Según el líder chavista, además de contar con la Milicia, ha recibido apoyo de militares del continente.

"Esas mujeres con esos fusiles serán tu terror, imperio", afirmó Nicolás Maduro quien se refirió al video de entrenamiento de la Milicia, que ha sido objeto de críticas y burlas en las redes sociales, incluso el propio presidente Donald Trump publicó las imágenes con un mensaje sarcástico.

Desde hace más de un mes, Estados Unidos desplegó en el Caribe una flota militar con la que asegura combatirá el narcotráfico. Desde entonces, el régimen venezolano ha denunciado que se trata de una amenaza directa de Washington, que a su juicio planea invadir el territorio.

En respuesta, Maduro ha desplegado fuerzas de seguridad en todo el país, unos 25 mil soldados en las fronteras y ha ordenado el alistamiento y entrenamiento de civiles en armas, mientras que la cúpula del chavismo realiza jornada de patrullaje en estados estratégicos del país.

"Sé y me consta, no puedo revelar fuentes ni secretos, que los militares de Suramérica, sobre todo, apoyan a los militares de Venezuela y al pueblo de Venezuela para las que salgan. Lo sé, me han llegado poderosos mensajes de hombres de honor. Hasta ahí puedo decir", afirmó en su programa semanal 'Con Maduro +'.

En la misma línea dijo que el régimen actualmente cuenta con más apoyo internacional desde que el Pentágono desplegó buques de guerra en el mar Caribe.

"Hoy tenemos más apoyo internacional en movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones que defienden el derecho a la paz, Gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo que antes del inicio de esta agresión".

EE.UU. ha interceptado desde agosto ya cuatro embarcaciones adjudicadas supuestamente al narcotráfico en el Caribe, tres de ellas, presuntamente proveniente de Venezuela, dejando un saldo de al menos 14 muertos.

