Martes, 26 de agosto de 2025
Gobierno de Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista y advierte "sanciones financieras y restricciones operativas"

agosto 26, 2025
Por: Luis Cifuentes
El gobierno de Javier Milei se unió a otros países de la región como Ecuador y Paraguay que también hicieron lo propio.

El gobierno de Argentina, en cabeza del presidente Javier Milei, declaró este martes al Cartel de los Soles como organización terrorista y advirtió “sanciones financieras y restricciones operativas” para el grupo criminal que, según Estados Unidos, es liderado por Nicolás Maduro.

A través de un comunicado divulgado por la Cancillería de Argentina, la administración de Javier Milei dio detalles de las implicaciones de esta decisión que va en sintonía con la que ya tomaron países como Estados Unidos, Ecuador y Paraguay.

“En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento, y en cumplimiento de la normativa nacional vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación de la organización criminal transnacional conocida como ‘Cártel de los Soles’ al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), dependiente del Ministerio de Justicia”, dijo la Cancillería en un comunicado.

“La decisión, adoptada en coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el Ministerio de Seguridad Nacional y el Ministerio de Justicia, se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, entre ellas narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, así como vínculos con otras estructuras criminales en la región”, agregó.

En ese sentido, el gobierno argentino aseguró que con esta decisión se busca “fortalecer los mecanismos preventivos y sancionatorios frente a operaciones de financiamiento vinculadas al terrorismo y al crimen organizado y reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con socios regionales y multilaterales”.

“La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”, advirtió.

