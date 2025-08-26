"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

El eurodiputado Jorge Martín Frías, del partido español VOX, presentó en las últimas horas una propuesta para que la Unión Europea declare al Cartel de los Soles como organización terrorista. Esta iniciativa, que también se ha llevado al Congreso de los Diputados español, busca enfrentar lo que Frías describe como una "amenaza global" que trasciende fronteras.

Frías explicó en diálogo con NTN24 que esta propuesta no es una simple “jugada política”, sino una acción basada en convicciones. "Nosotros siempre nos movemos por convicción, independientemente del calor de las encuestas. Eso es lo que caracteriza a VOX", afirmó el eurodiputado.

La propuesta busca que los 27 estados miembros de la UE puedan aplicar leyes específicas contra el Cartel de los Soles, incluyendo la congelación de fondos y el bloqueo de sus actividades en territorio europeo. Frías argumentó que esto no solo afectaría al cartel en Venezuela, sino también a sus operaciones en Europa.

El eurodiputado también criticó la postura de la Comisión Europea, señalando que se encuentra en una "crisis de carácter existencial" por haber abandonado sus principios fundamentales. Frías mencionó que la UE ha proporcionado fondos a regímenes cuestionados en América Latina, incluyendo 400 millones a Venezuela, 90 millones a Cuba y 80 millones a Nicaragua.

Respecto a la reciente movilización de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe, Frías expresó su apoyo, afirmando que "por fin ha llegado el momento de poner fin y plantar cara a esos carteles". El eurodiputado comparó esta acción con la decisión de la administración Trump de considerar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas.

Frías también aprovechó para criticar la política exterior del gobierno español, acusándolo de alinearse con regímenes cuestionados en América Latina. "Si usted mira ahora mismo la política exterior del gobierno socialista de Pedro Sánchez, usted verá que está siempre del lado de Hamas, del lado de Maduro, del lado del matrimonio Ortega-Murillo, del lado castro-comunista", afirmó.

El eurodiputado expresó su esperanza de que esta propuesta sea aprobada en el Parlamento Europeo, señalando que existe una "oportunidad histórica" para formar un bloque con otros partidos y lograr su aprobación.

A su vez, declaró que la Unión Europea también debería cortar lazos con el gobierno de Gustavo Petro en Colombia.

“También estamos peleando constantemente aquí denunciando todo lo que está pasando en Colombia, en los distintos plenos que hemos tenido, en los cuales estamos denunciando que la Unión Europea también debe cortar lazos y financiación al gobierno de Gustavo Petro, hasta que no esté garantizada la seguridad de toda la nación colombiana, que ha vuelto a los tiempos anteriores”, concluyó.