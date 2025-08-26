Reconocido periodista deportivo español celebró el despliegue militar estadounidense contra el Cartel de los Soles: "Mano, tengo fe"

El despliegue militar estadounidense en el mar Caribe contra el Cartel de los Soles, organización que según Estados Unidos es liderada por Nicolás Maduro y el régimen venezolano, sigue generando reacciones desde distintos ámbitos.

En las últimas horas, un reconocido periodista deportivo español celebró la acción militar de la administración de Donald Trump en aguas del Caribe que ha sido interpretado por el régimen de Maduro como una amenaza a su soberanía.

Se trata del periodista Carlos Soria, quien se ha hecho famoso por sus apariciones en el programa Chiringuito de Jugones y sus análisis ácidos sobre el fútbol español.

A través de su cuenta de X, Soria celebró el despliegue militar estadounidense en el Caribe y envió un mensaje a los venezolanos de cara a lo que ha sido interpretado como una amenaza para el régimen madurista.

“Mandar un abrazo a toda mi familia venezolana”, comenzó diciendo el comunicador ibérico.

Posteriormente, hiso énfasis en el tiempo que le quedaría al régimen venezolano tras el incesante despliegue de las tropas norteamericanas.

“Tictac tictac tictac”, escribió. “Mano tengo fe”, reiteró.

El periodista demostró su cariño por Venezuela con la publicación de una imagen de la bandera, con el que acompañó su posteo que ha tenido cientos de reacciones.

Muchos de sus seguidores se mostraron sorprendidos con su post y hasta le pidieron que no opinara sobre temas políticos, no obstante, otros defendieron su postura.

“Esta vez estoy contigo...yo Tac tic Tac le está por llegar la hora al dictador Maduro”; Gracias una ves más Cristóbal siempre del lado correcto de la historia… Venezuela será libre”; Vamos Cristóbal!! vamos Venezuela!!”; “Gracias una vez más, Venezuela será más que libertad será brazos abiertos a todos”, fueron algunas reacciones a su posteo.