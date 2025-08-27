Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador dice que destruyó el mando de las pandillas pero que mantendrá el régimen de excepción vigente desde 2022

Este miércoles 27 de agosto, el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador anunció que destruyó completamente el mando de las pandillas en el país, pero subrayó que se mantendrá el régimen de excepción instaurado por el mandatario.

VEA TAMBIÉN En un hecho sin precedentes, Bukele nombró a una reconocida militar como ministra de Educación o

"Con todos los principios de guerra del primer año, del segundo año, del tercero, hemos logrado, primero, destruir por completo la organización criminal a nivel de su gobierno (mando)", sentenció Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad y Justicia, al canal privado Telecorporación Salvadoreña.

En ese contexto, Villatoro indicó que las fuerzas de seguridad han detenido a "la mayor cantidad de miembros" de pandillas y acabaron con el "monopolio del crimen" que ejercían las bandas criminales, que se financiaban con la extorsión, el sicariato y la venta de drogas en el país.

Sin embargo, el funcionario descartó la derogación del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, argumentando que "lo que estamos haciendo va para largo".

El régimen de excepción "es algo que ha valido la pena", afirmó el ministro, al cuestionar que organizaciones de derechos humanos "lo venden como algo malo".

El presidente Bukele instauró el régimen de excepción que ha dado sustento legal a la ofensiva contra las pandillas, al permitir arrestos sin orden judicial. No obstante, ha sido muy criticado por organizaciones de derechos humanos.

Según cifras oficiales, más 89.000 presuntos pandilleros fueron detenidos bajo dicho mecanismo, aunque unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes.

La denominada "guerra" contra las pandillas de Bukele, en el poder desde 2019, ha reducido al mínimo los índices de violencia en el país, lo que facilitó su reelección en 2024.