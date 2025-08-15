En un hecho sin precedentes, Bukele nombró a una reconocida militar como ministra de Educación

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó la designación de una capitana de la Fuerza Armada como ministra de Educación, en un hecho sin precedentes en ese país en el último medio siglo.

Se trata de la militar Karla Trigueros, reconocida además por ayudar al comando militar encargado de distribución de vacunas durante la pandemia del covid-19.

Trigueros llega a la cartera en reemplazo a José Mauricio Pineda como parte de una "reestructuración del ministerio" ordenada por el mismo presidente Bukele.

"Esta noche he juramentado a la Capitán y Doctora Karla Trigueros como ministra de Educación. Si queremos construir el país que merecemos, debemos romper paradigmas. La nueva Ministra, en su doble condición de capitán y doctora, ha demostrado la capacidad, el liderazgo y el compromiso necesarios para impulsar una transformación profunda en nuestro sistema educativo", escribió Bukele en su cuenta de X.

Y agregó: "su misión será preparar a las futuras generaciones para enfrentar con éxito los desafíos del mañana y alcanzar los más altos estándares de calidad que demandará el nuevo El Salvador que estamos construyendo".

Trigueros, por su parte, respondió: "recibo con profunda gratitud y responsabilidad el honor de servir como Ministra de Educación de nuestro país. Asumo este cargo con el firme compromiso de trabajar incansablemente para transformar nuestro sistema educativo".

"Como Capitán y Doctora, pondré mi experiencia, disciplina y vocación al servicio de esta misión, como lo he hecho en todas las misiones que se me han asignado. Gracias por su confianza. No le fallaremos a usted, ni al pueblo salvadoreño. Dios Unión Libertad", agregó.

El nombramiento, celebrado por muchos, también fue objeto de críticas por parte de opositores y algunos ciudadanos, que rechazan que una miembro de las Fuerzas Armadas llegue a una cartera de educación.

"Bienvenidos al pasado. Militarizar la educación no es “Nueva Idea”", dijo un usuario de redes sociales.

En contraste, otros internautas celebraron la decisión y pidieron "poner disciplina en los centros escolares".

Entre algunas decisiones de Bukele frente a la educación resalta la que dispuso en 2024 para que el Ministerio de Educación eliminara "todo rastro" del enfoque de género de libros y guías escolares.

En octubre pasado, la secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño, Idalia Zúniga, había denunciado el despido de decenas de maestros, incluida ella, por asuntos de presupuesto y salariales.