Jueves, 30 de octubre de 2025
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), unas 527,000 han sido deportadas de manera oficial desde que Trump asumió en enero.

El Gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos avanza con su dura política migratoria con el fin de controlar la inmigración irregular. Y es que desde que el republicano asumió su segundo mandato no consecutivo, en enero de 2025, ha implementado importantes cambios en dicha materia.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), más de 2 millones de personas en situación irregular han salido del país desde entonces, incluidas aproximadamente 1.6 millones deportaciones voluntarias, comúnmente conocidas como autodeportaciones, y 527,000 deportaciones oficiales.

Sin embargo, la Administración ha manifestado insatisfacción con el actual ritmo de deportaciones que ha llevado a cabo el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), por lo que ha prometido una aceleración en estos procedimientos.

Trump fijó una meta de casi 600,000 deportaciones para el primer año de su mandato y estaría implementando una reorganización dentro de la cadena de mando del ICE para cumplir dicho objetivo.

En esta reestructuración, al menos una docena de directores profesionales serán reemplazados por agentes de la patrulla fronteriza, en un intento por fortalecer la integración entre las diferentes agencias de seguridad. Se trata de un movimiento que buscaría optimizar las operaciones y aumentar la eficacia de las deportaciones.

Pero mientras el Gobierno busca cumplir con sus objetivos de deportación, los defensores de los derechos de las personas migrantes expresan preocupaciones sobre sus derechos y su tratamiento.

