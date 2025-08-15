Así será el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska

El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se reúnen este viernes en Alaska en una cumbre histórica que podría ser decisiva para el futuro de la guerra en Ucrania.

Mientras que Putin pisará suelo occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, Trump calentó el encuentro con una publicación en su plataforma Truth Social poco antes de abordar el Air Force One: "MUCHO EN JUEGO".

Esta cumbre se realiza por pedido de Trump, quien ha intercedido en el conflicto con Ucrania y ha pedido a Putin en diversas ocasiones que detenga su accionar bélico en la nación vecina, sin embargo, el presidente ruso ha continuado con los ataques.

Ante la falta de "compromiso" del mandatario ruso, Trump ha advertido que la reunión en Alaska podría terminar en cuestión de minutos si Putin no cede.

"Si es una reunión mala, terminará muy rápido, y si es una buena, vamos a terminar logrando la paz en un futuro bastante cercano", aseguró el mandatario, quien calcula que la cumbre tiene un "25%" de probabilidades de fracasar.

Pese a que hasta ahora se prevé una reunión tranquila, Trump se ha mostrado a la defensiva y ha reiterado que será firme ante Putin: "Soy presidente, y él no va a jugar conmigo", declaró a periodistas en la Casa Blanca el jueves.

En varias ocasiones, cabe recordar, Trump ha reconocido sentirse frustrado con Putin y ha advertido de "consecuencias muy graves" si no acepta un alto el fuego.

Así será el encuentro:

Las conversaciones están programadas para las 11:30 (19:30 GMT) del viernes en la Base Aérea Elmendorf, cuyo lema es "Top Cover for North America" (Cobertura superior para América del Norte).

¿Por qué en Alaska?

Pero George Beebe, exdirector de análisis de Rusia en la CIA, dijo que el escenario de Alaska mostraba un énfasis en lo que une a las dos potencias (la historia y el Océano Pacífico) en lugar de una rivalidad o el conflicto en Ucrania.

"Lo que está haciendo aquí es decir: 'Esto no es la Guerra Fría. No estamos repitiendo la serie de cumbres de la Guerra Fría que tuvieron lugar en estados neutrales'", sostuvo Beebe, ahora director de 'Gran Estrategia' en el Instituto Quincy para una Gestión Responsable del Estado, que apoya la moderación militar.

Además, para llegar a Alaska, Putin, objeto de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, de la que Estados Unidos no es miembro, solo tiene que cruzar el estrecho de Bering.

Asimismo, Alaska es un territorio con pasado ruso ya que fue cedido por Rusia a Estados Unidos en el siglo XIX.

Por otra parte, el Departamento del Tesoro estadounidense flexibilizó las sanciones a altos cargos rusos de manera temporal para permitirles viajar y usar tarjetas bancarias en Alaska.

El cronograma, según la Casa Blanca:

"EL PRESIDENTE se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska para discutir un acuerdo que ponga fin a la guerra con Ucrania. Se espera una conferencia de prensa conjunta con el Presidente ruso Vladimir Putin después de su reunión", señaló la sede de la Presidencia de Estados Unidos.

14:20 (hora Costa Este)

Llegada de Trump a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson

15:00 (hora Costa Este)

Ceremonia de llegada de Trump, Putin/Base conjunta Elmendorf-Richardson. EL PRESIDENTE y el presidente ruso Putin celebrarán una ceremonia y una sesión fotográfica en la pista de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson.

15:30 (hora Costa Este)

EL PRESIDENTE participa en un programa bilateral con el Presidente de la Federación Rusa Vladimir Putin