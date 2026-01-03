Gobiernos reaccionan luego de que Trump anunciara captura de Maduro: hubo pedidos de "contención", "rechazos" y un "viva la libertad" de Milei

Tras el anuncio del presidente Trump de la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores, ya son varios los líderes mundiales que se pronuncian al respecto.

Los primeros en pronunciarse sobre los ataques en Venezuela este sábado han sido los aliados de Maduro, Rusia, Irán y Cuba.

Rusia, Irán y Cuba, rechazaron este sábado los ataques de Estados Unidos contra la nación caribeña.

Líderes internacionales aliados de Venezuela rechazaron los hechos tras meses de advertencias de Trump a Maduro.

En contraste, el mandatario argentino, Javier Milei, celebró su arresto.

Por su parte, Rusia condenó la acción militar de Estados Unidos y aseguró que no había justificación para el ataque, llevado a cabo porque la "hostilidad ideológica" había prevalecido sobre la diplomacia.

Por medio de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso expresó: “Esto es profundamente preocupante y condenable”.

Además, el gobierno ruso exigió después informaciones "inmediatas" sobre el paradero de Maduro.

Irán, que mantiene estrechos vínculos con la nación sudamericana rica en petróleo, condenó "firmemente el ataque militar estadounidense".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condena firmemente el ataque militar estadounidense contra Venezuela y la flagrante violación de la soberanía nacional y de la integridad territorial del país", señaló la diplomacia iraní en un comunicado.

El histórico aliado de Venezuela en la región, Cuba denunció un "terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano" y contra América, según una publicación del líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel.

Díaz-Canel pidió una "reacción de la comunidad internacional" contra el "criminal ataque" de Estados Unidos.

Por otro lado, el presidente del país vecino, Gustavo Petro, rechazó los ataques "con misiles" en Caracas y ordenó la movilización de militares a la frontera.

Colombia es este año miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, por lo que el mandatario izquierdista pidió que el organismo se reúna de "inmediato".

Otros líderes de la región se han pronunciado tanto celebrando los ataques y el arresto de Maduro, como condenando las explosiones en Venezuela.

El primero en celebrar lo ocurrido fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien aseguró que la libertad avanza.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario argentino expresó: “la libertad avanza viva la libertad carajo”.

Una reacción distinta a la que tuvo su homólogo chileno, Gabriel Boric, quien condenó el ataque e instó a buscar una salida pacífica.

“Como Gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país”, aseguró el jefe de Estado.

Boric también afirmó que Chile reafirma “su adhesión a principios básicos del Derecho Internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los Estados”.

“La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo, y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, agregó.

Otro en reaccionar fue el expresidente boliviano Evo Morales, quien manifestó que repudiaba "con total contundencia" el "bombardeo" de Estados Unidos.

"Venezuela no está sola", añadió el líder indígena en X.

Desde Europa las reacciones no se hicieron esperar y España, Alemania e Italia afirmaron que siguen de cerca lo ocurrido.

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió "contención" y respeto al derecho internacional luego de conversar con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La diplomacia de España manifestó que el país está dispuesto "a prestar sus buenos oficios para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania declaró a la AFP que el país estaba "siguiendo muy de cerca la situación en Venezuela y observando con gran preocupación las últimas noticias".

La oficina de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó que la dirigente estaba "siguiendo de cerca la situación en Venezuela" y estableciendo contactos para "recabar información" sobre sus ciudadanos en el país sudamericano.

Los demócratas también han manifestado sus pensamientos sobre lo ocurrido diciendo que Estados Unidos debería de aprender a no meterse en “otra aventura estúpida”.

El senador demócrata Brian Schatz sostuvo en X que Estados Unidos no tiene "intereses nacionales vitales sobre Venezuela que justifiquen una guerra".

"Ya deberíamos haber aprendido a no meternos en otra aventura estúpida", criticó.

Por su parte el senador Rubén Gallego, manifestó que se trata de una acción "ilegal": "No hay razón para que estemos en guerra con Venezuela".