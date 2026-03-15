Guardianes de la Revolución juran "perseguir y matar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu

Este domingo los Guardianes de la Revolución iraníes, milicia ideológica del régimen, juraron el domingo "perseguir y matar" al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, principal aliado de Estados Unidos en el conflicto en Medio Oriente.

La amenaza de los soldados de la dictadura llegan cuando ya se cumple el 16º día del conflicto de Estados Unidos e Israel contra la república islámica.

"Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza", afirmaron los Guardianes en su página web, Sepah News.

Mientras tanto, durante el fin de semana, rodaron fuertes rumores sobre la supuesta muerte de Netanyahu.

Internautas, entre videos hechos con inteligencia artificial y la ausencia del líder hebreo, difundieron las teorías sobre el supuesto deceso del premier, sin embargo, él mismo despejó dudas este domingo.

El primer ministro israelí respondió a los rumores sobre su muerte con un breve vídeo en el que resta importancia a las teorías.

"Me muero de ganas de café", dijo sarcásticamente en su cuenta oficial de X mientras recibía una taza en una cafetería a las afueras de Jerusalén, empleando una expresión coloquial hebrea que significa amar algo hasta la muerte.

Pero las referencias de Netanyahu hacia los rumores no terminaron ahí, pues levantó las manos hacia la cámara y preguntó: "¿Quieren contar el número de dedos?", esto sobre las especulaciones en las redes sociales de que su último discurso televisado fue generado por IA, ya que parecía tener seis dedos en una mano.

VEA TAMBIÉN Benjamin Netanyahu publica un video en el que se burla de los rumores en las redes sociales sobre su muerte o

En paralelo, el régimen dijo a países vecinos que si intervienen habrá "una escalada" en el conflicto, al que el presidente estadounidense Donald Trump descartó poner fin por el momento.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, llamó a los demás países a "abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada" y aseguró que tiene "muchas pruebas" de que las bases estadounidenses de Oriente Medio se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.

Irán aseguró que la guerra no acabará hasta que tenga garantías de su fin definitivo.

"Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá y de que se pagarán reparaciones", dijo el ministro Araqchi al medio en lengua árabe Al-Araby Al-Jadeed.

"Ya vivimos esto el año pasado: Israel atacó, luego Estados Unidos (...) se reagruparon y volvieron a atacarnos", añadió.