Decenas de heridos y detenidos dejaron disturbios ocurridos en el estadio Defensores del Chaco en el clásico del fútbol paraguayo

De acuerdo con el más reciente reporte, al menos 50 heridos y poco más de 60 detenidos dejaron los disturbios ocurridos el pasado domingo en el estadio Defensores del Chaco en Asunción, Paraguay.

Los disturbios ocurrieron durante el clásico del fútbol de ese país, Olimpia-Cerro Porteño, que la terna arbitral suspendió.

Fue el juez central de dicho trámite, quien canceló el partido a los 29 minutos por "falta de garantías".

Según el comandante de la Policía nacional, comisario César Silguero, "hubo seis detenidos a disposición del Ministerio Público, siete aprehendidos por tenencia de armas y estupefacientes, 18 aprehendidos por alcotest positivo y 32 cuida-carros bien identificados".

Los disturbios se originaron en la tribuna norte del Defensores del Chaco, el principal estadio del país, que albergó a 40.000 personas.

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Los incidentes también tuvieron lugar fuera del estadio con un grupo de barras bravas de Cerro Porteño, que antes del partido forzaron su ingreso al recinto.

Medios locales de Paraguay comunicaron que el caso será considerado por el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

A nivel deportivo, el código disciplinario establece que en estos casos el puntaje en juego (3) será atribuido al club rival.

Olimpia, con 39 puntos, es el líder del torneo Apertura de la primera división del balompié paraguayo, mientras Cerro Porteño (con 33) ocupa la segunda plaza.