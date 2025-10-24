NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Guatemala

Guatemala pide ayuda a Estados Unidos para capturar a pandilleros fugados

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Guatemala pide ayuda a Estados Unidos para capturar a pandilleros fugados
Guatemala pide ayuda a Estados Unidos para capturar a pandilleros fugados
El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18, declarada organización "terrorista" por ambos países, de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital.

El gobierno de Guatemala anunció este viernes que pedirá a Estados Unidos un equipo de expertos del FBI para intentar recapturar a los cabecillas de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de la cárcel hace dos semanas.

El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18, declarada organización "terrorista" por ambos países, de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital.

"Una de mis primeras acciones como ministro será solicitar hoy mismo la colaboración del gobierno de los Estados Unidos para que despliegue un equipo del FBI experto en pandillas y personas prófugas, para que nos asista en la búsqueda de los 16 pandilleros fugados", dijo el nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en rueda de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo.

"Necesitamos toda la ayuda posible. El FBI tiene la capacidad y tiene la voluntad de venir a colaborar con nosotros para capturar a estas personas lo más pronto posible para sacarlas de las calles", insistió.

Villeda, un juez de carrera, asumió el cargo este viernes tras la destitución de su predecesor Francisco Jiménez a raíz de la crisis política provocada por la evasión de los pandilleros.

Afirmó que antes de su asunción se reunió "con las autoridades de diferentes agencias de los Estados Unidos" para abordar esta crisis y que también lo hará con organismos internacionales.

o

"Sabemos que este esfuerzo requiere la compenetración de todos los actores nacionales e internacionales para poder enfrentar de manera frontal estas redes criminales", dijo.

Aseguró que pasó más de 30 años "aplicando las leyes y combatiendo la realidad del mundo criminal" en Guatemala.

Las fuerzas de seguridad nacionales tienen capacidad para recapturar a los prófugos, pero el proceso sería lento y la población exige resultados a corto plazo, sostuvo.

"El problema es cuánto tiempo nos llevaría conforme nuestras capacidades capturar a todas estas personas. Nosotros necesitamos capturar a esta gente lo más pronto posible y en ese sentido, mientras más ayuda tengamos, mejor", puntualizó.

Este martes, el Congreso guatemalteco declaró a las pandillas como organizaciones "terroristas" y elevó la pena de cárcel contra sus integrantes.

Temas relacionados:

Guatemala

Estados Unidos

Donald Trump

Pandilleros

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Gustavo Petro/ Francisco Barbosa - Fotos AFP
Francisco Barbosa

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Narcolancha | Foto: AFP
Donald Trump

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

"Esta es otra etapa en donde insiste en una Constituyente para fragmentar el país": abogado Óscar Ortiz sobre propuesta de Asamblea Nacional Constituyente del Gobierno Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu-Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu declaró que espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza, pero advierte que desarmará a Hamás por el plan de Trump o por vía militar

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sol - Foto de referencia Canva
Clima

Científicos aseguran que septiembre de 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en la Tierra

Donald Trump - Gustavo Petro (AFP)
Gustavo Petro

Petro, en inesperado cambio de opinión, dijo estar de acuerdo con Trump en el plan que busca poner fin a la guerra en Gaza

Shakira, cantante colombiana - Foto EFE
Shakira

"Que no colabore con ninguno porque todos son iguales": video de Shakira junto a Beéle genera controversia en redes sociales

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu-Foto: EFE
Benjamín Netanyahu

Netanyahu declaró que espera tener de vuelta a todos los rehenes de Gaza, pero advierte que desarmará a Hamás por el plan de Trump o por vía militar

Censura en Venezuela - Juan Barreto, AFP
Censura en Venezuela

Amenazas y suspensión de periodistas venezolanos que mencionaron el Nobel a María Corina Machado son denunciados por el SNTP

Semifinal Mundial Sub-20 Argentina vs. Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Futbolistas de la selección de Argentina cantan reconocido tema colombiano tras vencer a la Tricolor en el Mundial Sub-20

Nicolás Maduro - Foto EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Maduro se está quedando con menos tiempo y menos opciones": Arturo McFields

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda