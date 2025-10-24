Guatemala pide ayuda a Estados Unidos para capturar a pandilleros fugados

El gobierno de Guatemala anunció este viernes que pedirá a Estados Unidos un equipo de expertos del FBI para intentar recapturar a los cabecillas de la pandilla Barrio 18 que se fugaron de la cárcel hace dos semanas.

El pasado 12 de octubre el gobierno reveló el escape de 20 miembros de Barrio 18, declarada organización "terrorista" por ambos países, de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital.

"Una de mis primeras acciones como ministro será solicitar hoy mismo la colaboración del gobierno de los Estados Unidos para que despliegue un equipo del FBI experto en pandillas y personas prófugas, para que nos asista en la búsqueda de los 16 pandilleros fugados", dijo el nuevo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, en rueda de prensa junto al presidente Bernardo Arévalo.

"Necesitamos toda la ayuda posible. El FBI tiene la capacidad y tiene la voluntad de venir a colaborar con nosotros para capturar a estas personas lo más pronto posible para sacarlas de las calles", insistió.

Villeda, un juez de carrera, asumió el cargo este viernes tras la destitución de su predecesor Francisco Jiménez a raíz de la crisis política provocada por la evasión de los pandilleros.

Afirmó que antes de su asunción se reunió "con las autoridades de diferentes agencias de los Estados Unidos" para abordar esta crisis y que también lo hará con organismos internacionales.

"Sabemos que este esfuerzo requiere la compenetración de todos los actores nacionales e internacionales para poder enfrentar de manera frontal estas redes criminales", dijo.

Aseguró que pasó más de 30 años "aplicando las leyes y combatiendo la realidad del mundo criminal" en Guatemala.

Las fuerzas de seguridad nacionales tienen capacidad para recapturar a los prófugos, pero el proceso sería lento y la población exige resultados a corto plazo, sostuvo.

"El problema es cuánto tiempo nos llevaría conforme nuestras capacidades capturar a todas estas personas. Nosotros necesitamos capturar a esta gente lo más pronto posible y en ese sentido, mientras más ayuda tengamos, mejor", puntualizó.

Este martes, el Congreso guatemalteco declaró a las pandillas como organizaciones "terroristas" y elevó la pena de cárcel contra sus integrantes.