“Ha asumido la Presidencia un parlamentario de prestigio”: Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano sobre José Jerí, nuevo mandatario del país

José Jerí asumió como nuevo presidente de Perú tras la destitución de la exmandataria Dina Boluarte, quien fue retirada del cargo luego de un juicio político exprés realizado por parte del congreso peruano, el cual le acusó de “incapacidad moral permanente”, esto debido a su falta de compromiso para combatir el crimen organizado de su país.

Jerí, de 38 años, quien lideraba el congreso peruano, fue el elegido para llevar las riendas de su nación, un gran reto para el funcionario que deberá crear e implementar estrategias en materia de seguridad ante la ola de violencia que azota a su país.

Teniendo en cuenta los desafíos que afrontará durante este periodo, José Jerí juramentó a su gabinete. Ante este nuevo mandato en La tarde de NTN24, hablamos con Luis Gonzáles Posada, excanciller peruano, quien nos dio sus apreciaciones de este nuevo periodo gubernamental que dio inicio tras la destitución de Boluarte.

“Ha asumido la presidencia un parlamentario de prestigio, demócrata comprometido con la libertad y los derechos humanos, que ha tenido el talento de conformar un gabinete por gente muy profesional”, señaló Gonzales.

“Marca un rumbo, dejando ver que va a trabajar intensamente los meses que le quedan para organizar adecuadamente el proceso electoral y controlar la violencia que se ha desbordado”, añadió el canciller, esto haciendo referencia a los funcionarios que lo acompañarán en cada uno de los 19 ministerios, de los cuales 4 de ellos estarán a cargo de mujeres.

Para Luis Gonzales, el principal reto a afrontar en esta nueva administración es la seguridad de la nación, la cual se ha visto afectada por parte de los grupos criminales, tanto nacionales como extranjeros. Para ello, manifestó que es necesario que se aumente el despliegue de efectivos policiales y se invierta en materia de elementos tecnológicos, esto con la finalidad de poder contrarrestar la violencia que se ha apoderado del territorio peruano.

A pesar de la inestabilidad política que ha tenido el Perú durante la última década, en la cual ha pasado por 8 presidentes, el excanciller destacó que “hay un buen desarrollo económico” y un alto índice en materias de “inversión”.