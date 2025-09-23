NTN24
Martes, 23 de septiembre de 2025
Asamblea General de la ONU

"Ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso": Trump se despacha en elogios hacia Milei tras reunión de ambos mandatarios en la ONU

septiembre 23, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
El mandatario norteamericano aseguró que Milei cuenta con su "apoyo total y absoluto" para su reelección como presidente.

El presidente estadounidense Donald Trump elogió el martes a su homólogo de Argentina Javier Milei luego de que ambos se reunieran en el marco de la Asamblea General de la ONU, que este año se está desarrollando en Nueva York.

"El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos", escribió Trump en su red social Truth Social.

o

El mandatario republicano aseguró que, aunque Milei "heredó un «desastre total» con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda", devolvió la estabilidad a la economía argentina y "la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto".

La relación entre Trump y Milei fue calificada por el mismo presidente de la Unión Americana como "extraordinaria", y Argentina, según el republicano, "se ha convertido en un fuerte aliado" con el que espera "seguir trabajando estrechamente" para que ambos países puedan continuar por su "increíble camino hacia el éxito".

Trump no desaprovechó la publicación en su plataforma para arremeter contra el expresidente Joe Biden, comparándolo con el exmandatario argentino Alberto Fernández, quien, según el norteamericano, es "muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación (estadounidense)".

Trump finalizó su post enviando un mensaje dirigido hacia los ciudadanos del país gobernado por Milei desde 2023: "Argentina: Javier Milei es un muy buen amigo, luchador y GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto para su reelección como presidente. ¡Nunca les defraudará!", aseguró.

Antes de su mensaje en Truth Social, Trump declaró en la ONU al recibir a Milei ante la prensa que Estados Unidos "ayudará" a Argentina, aunque no considera que "necesiten un rescate", y recalcó que Milei "está haciendo un trabajo fantástico".

Argentina, cabe resaltar, afronta turbulencias financieras en medio de una delicada situación política para Milei, tras algunos reveses electorales y políticos en el Congreso.

Estados Unidos podría anunciar en breve algún tipo de ayuda, después de que el Departamento del Tesoro indicara el lunes que está dispuesto a "hacer lo necesario".

Argentina es un aliado "sistemáticamente importante", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessen, confirmando la postura de Trump respecto a su post del martes.

o

Bessen precisó que la ayuda podría venir en forma de una línea de intercambio de moneda, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental.

