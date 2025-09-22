NTN24
Lunes, 22 de septiembre de 2025
Argentina

Estados Unidos asegura que "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina; Milei negocia millonario préstamo

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
El préstamo del Tesoro estadounidense sería un importante salvavidas para el gobierno Milei, enfrentado a vencimientos de su deuda en dólares.

Este lunes, el Gobierno de Estados Unidos anunció "está listo para hacer todo lo necesario" para apoyar a Argentina en medio de la crisis económica por cuenta de una astronómica deuda en dólares.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la Administración Trump se pondrá del lado de su aliado del sur del continente y emitirá medidas importantes como salvavidas económico.

"Estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a, líneas de intercambio, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses", detalló el secretario en su mensaje compartido en X.

"Argentina es un aliado sistemáticamente importante para Estados Unidos en América Latina", declaró Bessent.

"Seguimos confiando en el apoyo del presidente Milei a la disciplina fiscal y las reformas en favor de crecimiento", añadió el secretario del Tesoro.

Asimismo, Bessent confirmó que Milei y el presidente Donald Trump se reunirán el martes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El apoyo de Estados Unidos a la política libertaria del gobierno de Javier Milei se produce en medio de presiones sobre el peso y tensión en el mercado de la deuda en Buenos Aires.

Horas antes del mensaje de Bessent, el gobierno de Milei había anunciado que eliminaba los impuestos a las exportaciones de granos hasta el 31 de octubre.

El Gobierno de Milei afronta desde hace varias semanas una corrida cambiaria que se acentuó a partir de su derrota a manos del peronismo el 7 de septiembre en las legislativas de la provincia de Buenos Aries, la más poblada del país.

El préstamo del Tesoro estadounidense sería un importante salvavidas para el gobierno Milei, enfrentado a vencimientos de su deuda en dólares.

Por otra parte, cabe recordar, Argentina ya cuenta con una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobada en abril, del orden de 20.000 millones de dólares.

