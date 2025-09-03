NTN24
¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Marco Rubio?

septiembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Raúl Benítez Manaus, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este miércoles con la presidente de México, Claudia Sheinbaum, un día después de que el gobierno estadounidense escaló la presión sobre los cárteles mediante un ataque dirigido contra una embarcación en el Caribe.

Entre los principales puntos de la agenda se encontraba la lucha contra el crimen organizado y la inmigración irregular.

Poco antes de recibir a Rubio, Sheinbaum declaró que "no es verdad" que esté asustada y que México esté controlado por los cárteles del narcotráfico, como afirmó Trump la semana pasada en una entrevista.

A su vez, Sheinbaum ha insistido en que cualquier "intervención" militar estadounidense en México es una línea roja.

No obstante, Rubio aseguró que la cooperación entre ambas naciones ha sido "histórica" y celebró los avances.

¿Ha sido fructífera la cooperación entre México y EE. UU. como lo señaló el secretario Rubio?

Raúl Benítez Manaus, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.

