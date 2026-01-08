NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista, hablaron de la eventual liberación de sus allegados.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y en medio de negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos, el régimen venezolano anunció un "gesto unilateral de convivencia" que incluye excarcelaciones masivas de presos políticos.

En La Noche de NTN24, hablaron familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos.

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de la Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, mencionó en el canal de las Américas: “no cantamos ningún tipo de victoria hasta que no se confirme 10 veces (la liberación de su padre), pero me alegra por quienes han confirmado que sus familiares están libres”.

Posteriormente, sostuvo: “Hay mucha expectativa, ninguno de los que está allí merece haberlo estado, no se puede hablar de transición pacífica si hay presos políticos, todos tienen que ser libres”.

Por su parte, Johany Méndez, tía del menor de edad condenado por el régimen madurista, Gabriel Rodríguez Méndez, se refirió a la eventual excarcelación de su allegado.

“Tenemos mucha fe para que se le abran las cadenas a mi sobrino, es el primer y único adolescente condenado”, dijo la entrevistada.

Si bien este jueves se anunció la excarcelación de varios presos políticos en Venezuela, en el seno de la sociedad civil venezolana existe el temor de que la dictadura ponga en práctica una maniobra ya conocida: 'la puerta giratoria'.

Se trata de una estrategia sistemática donde el régimen libera a un grupo de presos políticos para reducir la presión internacional, mientras simultáneamente arresta a nuevas personas para mantener un número constante de detenidos utilizados como fichas de canje.

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

