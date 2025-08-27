NTN24
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Miércoles, 27 de agosto de 2025
Visado

Inesperada decisión de Trump sobre país que le pidió "poner fin al acoso" contra estudiantes advertidos con que se les revocaran "agresivamente" sus visas

agosto 27, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
Donald Trump - Foto EFE/ Visa - Foto de referencia Canva
La interacción entre ambos países se da luego de que el Departamento de Estado informara que había revocado más de 6.000 visados de estudiantes desde la llegada de Marco Rubio.

El presidente Donald Trump anunció esta semana su intención de acoger en Estados Unidos a 600.000 estudiantes chinos en una inesperada decisión luego de que en mayo el secretario de Estado Marco Rubio advirtiera que se iban a revocar "agresivamente" los visados de estudio de los ciudadanos de ese país asiático.

China, que ya había criticado la fuerte política migratoria de la administración Trump semanas atrás, pidió después al país norteamericano que se cumpliera la promesa anunciada por el mandatario republicana el lunes.

o

"Esperamos que Estados Unidos cumpla las declaraciones del presidente Trump, que se ha mostrado favorable a acoger a estudiantes chinos", dijo el miércoles Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Y es que Pekín suele denunciar regularmente el trato que, según dice, reciben algunos estudiantes chinos al entrar o permanecer en territorio estadounidense, en un contexto de tensiones diplomáticas entre las dos potencias.

"Vamos a autorizar —y esto es muy importante— la entrada de 600 000 estudiantes" chinos, había declarado Trump a inicio de semana a los periodistas en la Casa Blanca y les anticipó que su Gobierno buscará "llevarse bien con China".

La interacción entre ambos países se da luego de que el Departamento de Estado estadounidense informara que había revocado más de 6.000 visados de estudiantes desde la llegada, hace siete meses, de Rubio.

o

Aunque no se proporcionaron detalles sobre las revocaciones por nacionalidad, el jefe de la diplomacia estadounidense ya había prometido hace más de dos meses mostrarse firme con los estudiantes chinos.

Al respecto Jiakun también pidió a Washington "poner fin a los interrogatorios, acosos, expulsiones infundadas a los que se ven sometidos los estudiantes chinos y a garantizar realmente sus derechos e intereses legítimos" en la Unión Americana.

"Los intercambios y la cooperación en materia de educación contribuyen a mejorar la comunicación y el entendimiento entre los pueblos de los diferentes países", subrayó el funcionario asiático.

En junio, Trump prohibió la concesión de visados a los estudiantes extranjeros que desearan cursar estudios en la universidad estadounidense de Harvard, con quien ha diferido en repetidas ocasiones públicamente.

En ese enfrentamiento con una de las universidades más prestigiosas, por ejemplo, el magnate congeló la financiación de investigaciones y amenazó con retirarle la exención de impuestos, lo que ha impulsado a varios países europeos a aumentar las becas de investigación para atraer talento.

China, entretanto, denuncia una "politización de la cooperación educativa" por parte de Washington en un contexto en el que Estados Unidos ha atribuido la revocación de más de 6.000 visados estudiantiles a razones como permanecer en el país más tiempo del permitido, "violar la ley" y "apoyar el terrorismo".

o

Alrededor de 4.000 visas fueron canceladas porque los visitantes infringieron las normas, la gran mayoría de veces por agresión, así como robar y conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, según el Departamento de Estado.

Entre 200 y 300 visas fueron revocadas por terrorismo, de acuerdo con la misma fuente, que dijo basarse en una norma sobre inelegibilidad de visas del Manual de Asuntos Exteriores en el país.

Temas relacionados:

Visado

China y Estados Unidos

visas

Estudiantes

Relaciones bilaterales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es irónico, recibe un premio por defender derechos, pero sus derechos han sido violados al extremo": esposa del periodista Carlos Julio Rojas, detenido en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Tribunal en Bolivia ordena la liberación inmediata de la expresidente interina Jeanine Áñez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
USS Lake Erie - USS Newport News (AFP)
Cartel de Los Soles

Estas son las poderosas características del buque y el submarino que también enviará EE. UU. al sur del Caribe

Manifestantes venezolanos sobre el TPS - Foto EFE
Venezolanos en Estados Unidos

Juez federal pone en pausa decisión sobre el TPS que ampara a cientos de miles de venezolanos en Estados Unidos

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Carlos Gimenez - Gustavo Petro (AFP)
Carlos A. Giménez

"Usted ha dicho que el Cartel de los Soles no existe, me parece que está fumando demasiado": congresista republicano enciende 'rifirrafe' con Petro

Nicolás Maduro y James Story (EFE)
Régimen de Maduro

Exembajador de EEUU en Venezuela sugiere que Maduro tiene "miedo de las fuerzas internas" y que "hay personas dentro del régimen que no están satisfechas"

Más de Actualidad

Ver más
Visa - Foto Canva
Visa

Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante llamado a viajeros que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Avioneta

Sobreviven tres al accidente de avión en Amazonas: El piloto y seis yanomami entre las víctimas fatales

Redadas a migrantes en Aurora (Illinois) - Foto: EFE
Deportaciones

8 mil migrantes venezolanos han sido detenidos por ICE en cinco meses: Estos son los estados con más incidencias

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Homicidio

Venezolana podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por homicidio involuntario de una cadete en Estados Unidos

Visa - Foto Canva
Visa

Embajada de EE. UU. en Colombia hace importante llamado a viajeros que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Avioneta

Sobreviven tres al accidente de avión en Amazonas: El piloto y seis yanomami entre las víctimas fatales

El cohete Starship de SpaceX despega con éxito - AFP
SpaceX

Tras una serie de problemas técnicos que habían puesto en duda su viabilidad, el megacohete Starship de SpaceX despegó

Redadas a migrantes en Aurora (Illinois) - Foto: EFE
Deportaciones

8 mil migrantes venezolanos han sido detenidos por ICE en cinco meses: Estos son los estados con más incidencias

Trump y Sheinbaum - Fotos: EFE
Aranceles

Donald Trump pospone por otros 90 días los aranceles a México tras conversación con Claudia Sheinbaum

Fútbol femenino (Canva)
Fútbol femenino

Partido entre Santa Fe y América de Cali en la liga femenina fue detenido por insultos racistas: “Esto es lamentable”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano