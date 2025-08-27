Inesperada decisión de Trump sobre país que le pidió "poner fin al acoso" contra estudiantes advertidos con que se les revocaran "agresivamente" sus visas

El presidente Donald Trump anunció esta semana su intención de acoger en Estados Unidos a 600.000 estudiantes chinos en una inesperada decisión luego de que en mayo el secretario de Estado Marco Rubio advirtiera que se iban a revocar "agresivamente" los visados de estudio de los ciudadanos de ese país asiático.

China, que ya había criticado la fuerte política migratoria de la administración Trump semanas atrás, pidió después al país norteamericano que se cumpliera la promesa anunciada por el mandatario republicana el lunes.

"Esperamos que Estados Unidos cumpla las declaraciones del presidente Trump, que se ha mostrado favorable a acoger a estudiantes chinos", dijo el miércoles Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Y es que Pekín suele denunciar regularmente el trato que, según dice, reciben algunos estudiantes chinos al entrar o permanecer en territorio estadounidense, en un contexto de tensiones diplomáticas entre las dos potencias.

"Vamos a autorizar —y esto es muy importante— la entrada de 600 000 estudiantes" chinos, había declarado Trump a inicio de semana a los periodistas en la Casa Blanca y les anticipó que su Gobierno buscará "llevarse bien con China".

La interacción entre ambos países se da luego de que el Departamento de Estado estadounidense informara que había revocado más de 6.000 visados de estudiantes desde la llegada, hace siete meses, de Rubio.

Aunque no se proporcionaron detalles sobre las revocaciones por nacionalidad, el jefe de la diplomacia estadounidense ya había prometido hace más de dos meses mostrarse firme con los estudiantes chinos.

Al respecto Jiakun también pidió a Washington "poner fin a los interrogatorios, acosos, expulsiones infundadas a los que se ven sometidos los estudiantes chinos y a garantizar realmente sus derechos e intereses legítimos" en la Unión Americana.

"Los intercambios y la cooperación en materia de educación contribuyen a mejorar la comunicación y el entendimiento entre los pueblos de los diferentes países", subrayó el funcionario asiático.

En junio, Trump prohibió la concesión de visados a los estudiantes extranjeros que desearan cursar estudios en la universidad estadounidense de Harvard, con quien ha diferido en repetidas ocasiones públicamente.

En ese enfrentamiento con una de las universidades más prestigiosas, por ejemplo, el magnate congeló la financiación de investigaciones y amenazó con retirarle la exención de impuestos, lo que ha impulsado a varios países europeos a aumentar las becas de investigación para atraer talento.

China, entretanto, denuncia una "politización de la cooperación educativa" por parte de Washington en un contexto en el que Estados Unidos ha atribuido la revocación de más de 6.000 visados estudiantiles a razones como permanecer en el país más tiempo del permitido, "violar la ley" y "apoyar el terrorismo".

Alrededor de 4.000 visas fueron canceladas porque los visitantes infringieron las normas, la gran mayoría de veces por agresión, así como robar y conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas, según el Departamento de Estado.

Entre 200 y 300 visas fueron revocadas por terrorismo, de acuerdo con la misma fuente, que dijo basarse en una norma sobre inelegibilidad de visas del Manual de Asuntos Exteriores en el país.