NTN24
Martes, 14 de octubre de 2025
Martes, 14 de octubre de 2025
Atentado

Hacer política y activismo en Venezuela "puede ser causa de asesinato": Luis Peche tras atentado en Bogotá

octubre 14, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Luis Peche, consultor político y activista Venezolano / Composición - Foto: AFP
El presidente Gustavo Petro indicó que reforzará la protección de los defensores de derechos humanos "de cualquier país del mundo en Colombia".

Tras sufrir un ataque armado en Colombia, el consultor político y activista venezolano Luis Peche, afirmó que abandonará su trabajo en pro de defensa de los derechos humanos, sin embargo, considera que hacer política en Venezuela es una sentencia de muerte.

o

"Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país", expresó a través de su cuenta en X, tras acudir a la Defensoría del Pueblo en Bogotá, para exponer su caso.

Peche además informó que su compañero y también activista, de los derechos de la comunidad LGBTI Yendri Velásquez, se encuentra bien. Aprovechó para agradecer la solidaridad de todas las personas que se pronunciaron sobre el suceso.

"Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo", añadió.

Ambos activistas resultaron heridos al ser atacados a disparos el lunes en Bogotá cuando se disponían a tomar un trasporte público en el norte de la ciudad, y dos sujetos les dispararon, según un informe preliminar de la policía.

o

La opositora venezolana y ganadora del Nobel de Paz, María Corina Machado, denunció el atentado contra los activistas "perseguidos" por "la dictadura de Nicolás Maduro".

"Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia", añadió Machado en X.

Velásquez es defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, mientras que el opositor Peche, estuvo preso en Venezuela por su activismo contra el régimen de Maduro.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro indicó que reforzará la protección de los defensores de derechos humanos "de cualquier país del mundo en Colombia".

"Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida (...) Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará", dijo el mandatario.

Imágenes compartidas por la policía muestran el hallazgo del vehículo donde estaban los agresores, con dos pistolas al interior. Los sicarios no han sido ubicados.

o

La Defensoría pidió a la Fiscalía "esclarecer los hechos".

"El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades", indicó la entidad en X.

Temas relacionados:

Atentado

Bogotá

Activistas

Venezolanos en Bogotá

persecusión

Oposicion venezolana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué representa para la lucha por la democracia en Venezuela el Nobel de Paz a María Corina Machado?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Trump está acorralando al régimen": encuesta revela que el 86,76% de los venezolanos califica al régimen de Maduro como una organización narcoterrorista

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Estados Unidos está en todo el derecho de combatir al narcotráfico”: José Daniel Ferrer sobre el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Este galardón obliga a los gobiernos de la región y del mundo a reconocer los hechos": Felipe Calderón sobre Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué tan viable es que Hamás acepte una segunda etapa de desarme en el acuerdo histórico con Israel?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Ver más

Videos

Ver más
Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

"Le espera realmente una tarea muy complicada": analista sobre el próximo presidente de Bolivia que se elegirá entre 'Tuto' Quiroga y Rodrigo Paz

Manifestantes en Venezuela - Foto EFE
CIDH Venezuela

"Es importante hacer audibles las voces de los venezolanos que son víctimas de este régimen represor": CIDH exige acceso a Venezuela para verificar situación de presos políticos

Destrucción en la Franja de Gaza - Foto: EFE
Israel - Hamás

Experto explica qué seguirá después de la liberación de los rehenes en medio del acuerdo entre Israel y Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza antes de emprender su viaje a Israel y Egipto donde se firmará acuerdo para ponerle fin a la guerra con Hamás

Voto - Foto de referencia Canva
Latinoamérica

"El ascenso de la criminalidad es el que marca las decisiones electorales en Latinoamérica": experto analiza cómo el populismo y los elementos sociales afectan la democracia de la región

Más de Actualidad

Ver más
Vladimir Putin y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Habitantes de Gaza retornan a sus hogares tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás - Foto referencia AFP
Franja de Gaza

Habitantes de Gaza retornan a sus hogares tras acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Donald Trump

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Jugadores del FPC convocados a la Vinotinto para juegos amistosos de octubre - Foto referencia: EFE
Selección de Venezuela

Estos son los jugadores del fútbol colombiano convocados por Venezuela para la doble fecha FIFA de octubre

Vladimir Putin y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El tiempo de negociaciones se está cerrando, el tiempo para acción está llegando": Sergio de la Peña sobre relación Rusia-EE. UU.

Habitantes de Gaza retornan a sus hogares tras el acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás - Foto referencia AFP
Franja de Gaza

Habitantes de Gaza retornan a sus hogares tras acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás

Zelda Williams y Robin Williams - AFP
Actor

Hija del fallecido actor Robin Williams hizo contundente llamado por videos de su padre creados con IA: "He visto cosas mucho peores"

Nueva línea de iPhone exhibida en Nueva York - Foto EFE
iPhone 17

"Salía mejor el Nokia": Escándalo con el iPhone 17 tras problema reportado por varios usuarios

Nicolás Maduro y despliegue militar en el Caribe - Foto: EFE
Donald Trump

“El objetivo de la misión de EE. UU. es sacar del poder a Maduro sin usar fuerzas armadas terrestres”: experto en derecho internacional

Nicolás Maduro
Despliegue militar de Estados Unidos

Maduro declara "deshechas" las comunicaciones con EE.UU. y califica de "extravagante" la revisión del barco pesquero venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda