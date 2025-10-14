Hacer política y activismo en Venezuela "puede ser causa de asesinato": Luis Peche tras atentado en Bogotá

Tras sufrir un ataque armado en Colombia, el consultor político y activista venezolano Luis Peche, afirmó que abandonará su trabajo en pro de defensa de los derechos humanos, sin embargo, considera que hacer política en Venezuela es una sentencia de muerte.

"Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país", expresó a través de su cuenta en X, tras acudir a la Defensoría del Pueblo en Bogotá, para exponer su caso.

Peche además informó que su compañero y también activista, de los derechos de la comunidad LGBTI Yendri Velásquez, se encuentra bien. Aprovechó para agradecer la solidaridad de todas las personas que se pronunciaron sobre el suceso.

"Hoy mi hermano de vida Yendri y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo", añadió.

Ambos activistas resultaron heridos al ser atacados a disparos el lunes en Bogotá cuando se disponían a tomar un trasporte público en el norte de la ciudad, y dos sujetos les dispararon, según un informe preliminar de la policía.

La opositora venezolana y ganadora del Nobel de Paz, María Corina Machado, denunció el atentado contra los activistas "perseguidos" por "la dictadura de Nicolás Maduro".

"Le pedimos a las autoridades colombianas y al gobierno del presidente Gustavo Petro una investigación exhaustiva, transparente y urgente que permita esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar justicia", añadió Machado en X.

Velásquez es defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia, mientras que el opositor Peche, estuvo preso en Venezuela por su activismo contra el régimen de Maduro.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro indicó que reforzará la protección de los defensores de derechos humanos "de cualquier país del mundo en Colombia".

"Toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bien recibida (...) Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cuáles quiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará", dijo el mandatario.

Imágenes compartidas por la policía muestran el hallazgo del vehículo donde estaban los agresores, con dos pistolas al interior. Los sicarios no han sido ubicados.

La Defensoría pidió a la Fiscalía "esclarecer los hechos".

"El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades", indicó la entidad en X.