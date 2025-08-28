Hallan muertos en el río Sena luego de que por primera vez en un siglo se permitiera en sus aguas el nado de bañistas

Nadar en el río Sena estaba prohibido desde 1923. No fue hasta el pasado 5 de julio que se autorizó nuevamente, de forma limitada, como parte del legado de los Juegos Olímpicos.

Desde entonces, y hasta el 31 de agosto, miles de personas han acudido a disfrutar de esta nueva opción de esparcimiento. Según informó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, unas 100.000 personas se bañaron en el río durante este periodo de apertura.

No obstante, este retorno a las aguas del Sena se ha visto opacado por una serie de descubrimientos inquietantes. La policía francesa ha hallado recientemente cinco cuerpos sin vida en distintos puntos del río, lo que ha dado inicio a una investigación en curso.

El más reciente fue encontrado flotando a la altura del muelle de Charenton, en la localidad de Charenton-le-Pont, al sureste de París. Según los informes preliminares de la fiscalía, el cuerpo no ha podido ser identificado y presenta un avanzado estado de descomposición, sin signos evidentes de violencia.

Este hallazgo ocurrió dos semanas después de que en Choisy-le-Roi, ubicado ocho kilómetros río arriba se descubrieran otros cuatro cadáveres. Dos de ellos presentaban señales de estrangulamiento, y las autopsias confirmaron que fueron asesinados. En los otros dos casos, debido al deterioro de los cuerpos, no fue posible establecer la causa de muerte.

A raíz de esta última serie de hallazgos, fue detenido un sospechoso identificado como Monji H., quien, según la fiscalía de Créteil, portaba documentos pertenecientes a una de las víctimas y había sido visto en compañía de los fallecidos en la zona del Sena.

Las autoridades lograron identificar a las víctimas: se trata de un ciudadano argelino de 21 años, un tunecino de 26 (ambos en situación de calle), un francés de 46 años y otro argelino también de 21 años. De acuerdo con un informe citado, todas las víctimas habían tenido contacto previo con el detenido.

Además, la organización Stop Homofobia ha planteado la hipótesis de que estos crímenes podrían estar motivados por odio hacia personas LGBT. Esto se basa en el hecho de que los lugares donde fueron encontrados los cuerpos son conocidos puntos de encuentro para esta comunidad.

La investigación continúa. Un segundo individuo permanece bajo custodia y las autoridades están evaluando si el último cuerpo encontrado guarda relación con los anteriores y si efectivamente existe una motivación homofóbica detrás de las muertes.