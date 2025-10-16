NTN24
Jueves, 16 de octubre de 2025
Israel - Hamás

Trump lanzó dura advertencia a Hamás si continúan las matanzas en Gaza: "no tendremos más remedio que entrar y matarlos"

octubre 16, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El mandatario republicano se pronunció a través de su plataforma digital, Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura amenaza al grupo terrorista Hamás si continúa asesinando gente en la Franja de Gaza, lo que se interpreta como una referencia a los recientes tiroteos contra civiles palestinos tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel.

“Si Hamás continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos”, dijo el mandatario republicano mediante su cuenta de Truth Social.

La advertencia de Trump llega días después de que asegurara que las acciones del grupo extremista palestino, que incluyen ejecuciones públicas, "no le molestaron mucho" y las catalogó como asesinatos de miembros de pandillas.

Aunque el presidente norteamericano no especificó qué quiso decir con "nosotros", el miércoles afirmó que "no necesitaremos que el Ejército estadounidense intervenga en Gaza".

Desde que se dio la retirada parcial de las fuerzas de Israel del enclave palestino ante el acuerdo de cese del fuego de 20 puntos respaldado por Estados Unidos, Hamás ha estado reforzando su control sobre las ciudades en ruinas y ha lanzado una ofensiva contra supuestos colaboradores en la calle.

En Medio Oriente, el principal comandante de Estados Unidos, el almirante Brad Cooper, instó al grupo extremista a que deje de disparar contra civiles palestinos y se adhiera al acuerdo de Trump.

No obstante, el mandatario estadounidense se ha mostrado relajado respecto a los asesinatos. "Para ser honesto, eso no me molestó mucho. No pasa nada. Son un par de pandillas muy malas. Es muy diferente a otros países", dijo.

El lunes pasado, Trump acudió a Egipto e Israel para celebrar la tregua en Gaza y añadió que Hamás había sido "abierto" sobre su deseo de "detener los problemas" en la zona.

