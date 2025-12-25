NTN24
Jueves, 25 de diciembre de 2025
Guerra entre Rusia y Ucrania

"Hay buenas ideas": Zelenski habló sobre los avances del plan de alto el fuego con emisarios de EE. UU.

diciembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski
El mandatario ucraniano expresó las ideas presentadas podrían contribuir a "una paz durable".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este jueves que discutió "detalles importantes" alrededor del plan de alto al fuego con Rusia en medio de los diálogos con los emisarios del gobierno de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

"Discutimos sobre algunos detalles importantes del trabajo en curso. Hay buenas ideas que pueden contribuir a un resultado común y a una paz durable", mencionó Zelenski en redes sociales.

El mandatario aseguró que tuvo una "muy buena conversación" con los emisarios de Estados Unidos y expresó su agradecimiento por su "posición constructiva, su intenso trabajo y sus palabras amables".

Asimismo, el día miércoles Zelenski reveló una nueva versión del plan propuesto por Estados Unidos para poner fin al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en medio de esta fase de negociaciones que se lleva a cabo con el gobierno de Trump y Ucrania.

El texto propone paralizar un frente en las líneas actuales, pero no ofrece ninguna solución inmediata sobre los territorios ocupados por Rusia, que representan más del 19% de Ucrania

Según mencionó, esta nueva versión deja de lado dos importantes exigencias del gobierno ruso: el primero que consiste la retirada total del ejército ucraniano de los territorios de Donbás que aún está bajo el control de Ucrania, y el segundo es un compromiso jurídico el cual obligaría a Ucrania a no ingresar a la OTAN.

Sin embargo, llegar a un acuerdo satisfactorio con Rusia en esta nueva versión del plan podría ser improbable debido a las exigencias que ha mantenido el gobierno ruso en referencia a Donbás y la OTAN.

Por su parte, el Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, mencionó que Rusia está trabajando en la preparación "de su posición" y rechazó comentar los detalles.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene la presión sobre Rusia y Ucrania para que acuerden una salida de la guerra, luego de casi cuatro años de un intenso conflicto cuando el ejército ruso invadió territorio ucraniano en febrero de 2022.

