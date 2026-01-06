NTN24
Ministerio de Defensa de Colombia hace llamado por "el respeto de la soberanía" en medio de las tensiones entre Petro y Trump

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
El comunicado se da en medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro.

Este martes, el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia hizo un llamado al respeto de la soberanía del país tras los recientes cruces de declaraciones entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump.

El Ministerio, encabezado por el ministro Pedro Sánchez, emitió un comunicado en el que insta a todos los sectores del país a preservar “la cohesión nacional” en medio de la creciente tensión entre el mandatario colombiano y su homólogo estadounidense.

En el comunicado, la institución dice: “El Estado somos todos. Llamado al respeto de la soberanía, la legalidad y la institucionalidad democrática”.

“En cumplimiento de su misión constitucional de proteger la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y los derechos y libertades de los ciudadanos, el Ministerio de Defensa Nacional hace un llamado a todos los sectores del país para preservar la cohesión nacional y promover el respeto mutuo, así como el respeto a la institucionalidad democrática”, añade el texto.

o

El Ministerio de Defensa también aseguró que, en el contexto actual, que es de alta sensibilidad nacional e internacional, Colombia requiere “responsabilidad, mesura y un comportamiento ejemplar por parte de todos”.

“La defensa de la soberanía y del interés nacional debe ejercerse exclusivamente dentro del marco de la Constitución y la ley, sin justificar ni promover actuaciones que desconozcan la soberanía jurisdiccional colombiana, pongan en riesgo la integridad territorial y la unidad nacional, o incentiven hostilidades contra el país”, puntualiza el documento.

Y aclara que, en caso de presentarse actuaciones contrarias a la ley, “estas deberán ser investigadas por las autoridades competentes”.

Defender la soberanía no significa tolerar la ilegalidad ni promover la desinstitucionalización. Por el contrario, implica fortalecer el Estado Social de Derecho y cumplir con los deberes ciudadanos consagrados en la Constitución Política de Colombia, en particular los previstos en su artículo 95, que establecen la obligación de respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas como condición esencial para preservar la independencia y la integridad nacional”, mencionó.

El Ministerio también reiteró que el llamado que hace se formula desde “la responsabilidad institucional y en beneficio del interés general, como expresión del compromiso del Estado colombiano con la convivencia pacífica, la democracia y la legalidad”.

“El Ministerio de Defensa Nacional reitera su compromiso irrestricto para que juntos trabajemos por la seguridad de nuestra nación, el respeto al orden constitucional y la salvaguardia de la paz. La seguridad y la defensa la hacemos todos”, finalizó el texto.

El comunicado se da en medio de las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro y la incursión militar norteamericana en Venezuela.

