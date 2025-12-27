NTN24
Sábado, 27 de diciembre de 2025
Sábado, 27 de diciembre de 2025
María Corina Machado

María Corina Machado fue reconocida por el diario italiano Corriere della Sera como una de las mujeres que marcaron huella en 2025

diciembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
La líder democrática fue elogiada por el reconocido diario milanés por su labor en contra del régimen de Nicolás Maduro. y a favor del pueblo venezolano.

La líder democrática venezolana y ganadora del premio Nobel de Paz, María Corina Machado, fue galardonada en las últimas horas como una de las mujeres que marcaron huella en 2025.

Machado fue reconocida por el diario Corriere della Sera dada su labor en busca del cambio democrático en Venezuela.

Quien no solo es la líder de la oposición venezolana, explica Virginia Nesi , sino ‘el único rostro de esperanza para redimir al pueblo del régimen de Nicolás Maduro’”, dice el reconocimiento dado por la publicación matutina italiana.

o

El reconocimiento hacia María Corina Machado llega días después de su salida de Venezuela tras permanecer en la clandestinidad luego de las elecciones del 28 de julio de 2024 cuando el régimen de Maduro se opuso a reconocer el triunfo de Edmundo González.

El pasado 10 de diciembre, la líder democrática logró llegar a Oslo para recibir el Nobel de Paz por su lucha por la democracia de Venezuela.

o

En el listado del diario milanés también aparecen personalidades de la vida pública italiana, así como artistas internacionales, entre ellas, Dua Lipa y Rosalía.

Otras de las mujeres que aparecen son Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, y Roberta Metsola , presidenta del Parlamento Europeo.

Este es otro de los reconocimientos a Machado en los últimos días por su intensa labor para liberar al pueblo venezolano en medio de la opresión del régimen de Nicolás Maduro.

Temas relacionados:

María Corina Machado

Régimen de Maduro

Reconocimiento

Premio

Premio Nobel de la Paz

María Corina Machado, Nobel de Paz

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es difícil entender que a estas alturas existan personas que puedan justificar al régimen cubano": activista José Daniel Ferrer

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es el despliegue militar más grande en la historia después de la Segunda Guerra Mundial": exoficial de Inteligencia sobre presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Quizás lo que haya es un congelamiento de este conflicto": experto sobre reunión entre Trump y Zelenski para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Jorge Rodríguez

La escatológica descarga de Jorge Rodríguez contra María Corina Machado: "Anda a decirle narcotraficante al c..."

Cámara baja Brasil/ Jair Bolsonaro - Fotos AFP
Jair Bolsonaro

Cámara Baja de Brasil aprueba proyecto que podría reducir drásticamente la pena de Bolsonaro tras fuerte tensión en la plenaria

Aviones de combate- Foto US Navy
Despliegue militar

Dos aviones de guerra F-18 de los Estados Unidos realizan sobrevuelo inédito en el Golfo de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Jorge Rodríguez

La escatológica descarga de Jorge Rodríguez contra María Corina Machado: "Anda a decirle narcotraficante al c..."

Elden Campbell | Foto: AFP
NBA

Conmoción en la NBA: falleció a los 57 años excompañero de Kobe Bryan y Shaquille O’Neal en Los Lakers

Cámara baja Brasil/ Jair Bolsonaro - Fotos AFP
Jair Bolsonaro

Cámara Baja de Brasil aprueba proyecto que podría reducir drásticamente la pena de Bolsonaro tras fuerte tensión en la plenaria

Aviones de combate- Foto US Navy
Despliegue militar

Dos aviones de guerra F-18 de los Estados Unidos realizan sobrevuelo inédito en el Golfo de Venezuela

Hijos de María Corina Machado: Ana Corina Sosa y Ricardo Sosa | Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Hijos de María Corina Machado saludaron desde el balcón del Grand Hotel a los miles de asistentes a la Marcha de las Antorchas en Oslo

Stan Wawrinka y Novak Djokovic - AFP
Tenis

Tenista considerado como parte del 'big 5' en la época de Nadal y Federer anunció su retiro con emotivo mensaje: "Cada libro necesita un final"

El secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (EFE)
Despliegue militar de Estados Unidos

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre