María Corina Machado fue reconocida por el diario italiano Corriere della Sera como una de las mujeres que marcaron huella en 2025

La líder democrática venezolana y ganadora del premio Nobel de Paz, María Corina Machado, fue galardonada en las últimas horas como una de las mujeres que marcaron huella en 2025.

Machado fue reconocida por el diario Corriere della Sera dada su labor en busca del cambio democrático en Venezuela.

“Quien no solo es la líder de la oposición venezolana, explica Virginia Nesi , sino ‘el único rostro de esperanza para redimir al pueblo del régimen de Nicolás Maduro’”, dice el reconocimiento dado por la publicación matutina italiana.

El reconocimiento hacia María Corina Machado llega días después de su salida de Venezuela tras permanecer en la clandestinidad luego de las elecciones del 28 de julio de 2024 cuando el régimen de Maduro se opuso a reconocer el triunfo de Edmundo González.

El pasado 10 de diciembre, la líder democrática logró llegar a Oslo para recibir el Nobel de Paz por su lucha por la democracia de Venezuela.

En el listado del diario milanés también aparecen personalidades de la vida pública italiana, así como artistas internacionales, entre ellas, Dua Lipa y Rosalía.

Otras de las mujeres que aparecen son Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, y Roberta Metsola , presidenta del Parlamento Europeo.

Este es otro de los reconocimientos a Machado en los últimos días por su intensa labor para liberar al pueblo venezolano en medio de la opresión del régimen de Nicolás Maduro.