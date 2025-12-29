NTN24
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Lunes, 29 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro estaría amenazando con ejecutar a presos políticos si EE.UU. ataca a Venezuela, según ABC

diciembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Los carceleros del régimen habrían advertido a los liberados con volverlos a detener, así como acciones contra sus familias.

El diario ABC de España reportó que el régimen de Nicolás Maduro estaría amenazando con ejecuciones a presos políticos, así como a ciudadanos liberados, en caso de que Estados Unidos ataque a Venezuela.

De acuerdo con denuncias obtenidas por el medio de comunicación, funcionarios de las cárceles amenazaron a un grupo de excarcelados y a quienes permanecen bajo su custodia si la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo ataques contra Maduro en territorio venezolano.

o

En los testimonios recogidos por el diario europeo se indica que los carceleros del régimen advirtieron a liberados con volverlos a detener, así como acciones contra sus familias.

“Ustedes van a ser los primeros en ser ejecutados. Los vamos a matar si Trump ataca a nuestro presidente Maduro. Y, si denuncian o hablan con la prensa, los volvemos a meter en prisión y también vamos a por sus familia”, fueron unas de las amenazas que recibieron los 71 liberados el jueves y los 900 presos políticos que aún permanecen en cárceles, según ABC.

Las amenazas fueron confirmadas por familiares de los detenidos, Diego Casanova y Andreina Baduel, miembros de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP). que presenta a dicha población.

o

La líder de la democracia en Venezuela y Noble de Paz, María Corina Machado, también denunció amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en Venezuela.

“Estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado. Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”, dijo en la red social X.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Amenazas

Presos políticos

Excarcelaciones

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro
Narcotráfico

¿La CIA está detrás del ataque a una instalación en Venezuela que confirmó Donald Trump?

Donald Trump - AFP
Donald Trump

“Trump ha dicho de forma muy clara que está apoyando la posibilidad de que Israel vuelva a ataca a Irán”: especialista sobre reunión de Trump con Netanyahu

Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

"Esto ya es una guerra": Georg Eickhoff sobre ataque de EE.UU. contra una instalación portuaria en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Administración Trump

Trump confirma que Estados Unidos destruyó una instalación en Venezuela: "Hubo una gran explosión en la zona portuaria donde cargan los barcos con drogas"

Donald Trump - Foto EFE/ Bandera de Venezuela - Foto de referencia Canva
Donald Trump

Experto en seguridad analiza qué hay detrás del duro golpe anunciado por Trump a "grandes instalaciones de donde vienen los barcos" de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Cartagena, Colombia - Foto: EFE
Turismo

Ciudad colombiana aparece en el top 10 en prestigioso ranking de mejores lugares para visitar en 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pidió 200 millones de dólares a Trump para huir": The Telegraph revela detalles de llamada en medio de presión de EE. UU. sobre el régimen

Policía - Foto de referencia de EFE
Perú

Diez universitarios mueren en medio de un incendio en un restaurante en Perú

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Cartagena, Colombia - Foto: EFE
Turismo

Ciudad colombiana aparece en el top 10 en prestigioso ranking de mejores lugares para visitar en 2026

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pidió 200 millones de dólares a Trump para huir": The Telegraph revela detalles de llamada en medio de presión de EE. UU. sobre el régimen

José Antonio Kast y Jeannette Jara / FOTO: EFE
Chile

Elecciones en Chile: se cierran las mesas de votación para elegir al nuevo presidente del país

Foto de referencia (EFE)
F1

Este país acogerá un Gran Premio de la Fórmula 1 en 2027 y 2028: "por fin un circuito real"

Policía - Foto de referencia de EFE
Perú

Diez universitarios mueren en medio de un incendio en un restaurante en Perú

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Estados Unidos y Venezuela

Trump confirma que habló "recientemente" con Nicolás Maduro, pero dijo que "no se logró mayor cosa"

Trionda - Foto EFE/ Dinero - Foto de referencia Canva
FIFA

FIFA anuncia nuevo nivel de precios para los partidos del Mundial luego de haber recibido fuertes críticas de los aficionados

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre