Régimen de Maduro estaría amenazando con ejecutar a presos políticos si EE.UU. ataca a Venezuela, según ABC

El diario ABC de España reportó que el régimen de Nicolás Maduro estaría amenazando con ejecuciones a presos políticos, así como a ciudadanos liberados, en caso de que Estados Unidos ataque a Venezuela.

De acuerdo con denuncias obtenidas por el medio de comunicación, funcionarios de las cárceles amenazaron a un grupo de excarcelados y a quienes permanecen bajo su custodia si la administración del presidente Donald Trump lleva a cabo ataques contra Maduro en territorio venezolano.

En los testimonios recogidos por el diario europeo se indica que los carceleros del régimen advirtieron a liberados con volverlos a detener, así como acciones contra sus familias.

“Ustedes van a ser los primeros en ser ejecutados. Los vamos a matar si Trump ataca a nuestro presidente Maduro. Y, si denuncian o hablan con la prensa, los volvemos a meter en prisión y también vamos a por sus familia”, fueron unas de las amenazas que recibieron los 71 liberados el jueves y los 900 presos políticos que aún permanecen en cárceles, según ABC.

Las amenazas fueron confirmadas por familiares de los detenidos, Diego Casanova y Andreina Baduel, miembros de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP). que presenta a dicha población.

La líder de la democracia en Venezuela y Noble de Paz, María Corina Machado, también denunció amenazas directas y sistemáticas de ejecución extrajudicial contra presos políticos recluidos en Venezuela.

“Estas amenazas son emitidas por funcionarios de los órganos represivos del régimen y constituyen crímenes de lesa humanidad, violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario y un riesgo inminente para la vida de personas que hoy se encuentran en condición de rehenes del Estado. Se trata de intimidaciones directas, reiteradas y dirigidas a personas totalmente indefensas, privadas de libertad y bajo custodia estatal”, dijo en la red social X.