Histórico monumento italiano visitado por millones turistas dejará de ser gratuito: esto costará a partir de enero de 2026

El turismo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años con millones de turistas de todo el mundo desplazándose por cada de una de las regiones del planeta.

Este es el caso del continente europeo, a donde millones de turistas acuden para conocer la diversidad e historia del viejo continente.

Son varias las actividades gratuitas que los turistas encuentran en Europa, no obstante, en las últimas horas se confirmó que un histórico monumento cobrará a los visitantes a partir del próximo enero.

Italia es uno de los lugares más visitados por los viajeros que llegan atraídos por el clima cálido y la historia imperial de la que alguna vez supo ser protagonista una de sus ciudades principales, Roma.

Precisamente, se conoció que una de las ciudades principales comenzará a cobrar el valor de la entrada para apreciar un histórico monumento.

Se trata de la Fontana de Trevi, una increíble fuente al aire libre que fue construida casi 300 años atrás.

Esta atracción turística convoca millones de turistas al año, lo que ha generado preocupación entre las autoridades romanas dado su impacto urbano.

Es por eso que desde hace varios meses se ha controlado con vallas el ingreso de turistas a la fuente más famosa del mundo, no obstante, dejará de ser gratis a partir del próximo año.

Según ha trascendido en la prensa local, conocer la Fontana de Trevi pasará a costar 2 euros para personas que no sean de la ciudad.

A su vez, se limitará el ingreso de y se hará de manera ordenada a través de reservas vía web.

La norma de pago regirá a partir del 7 de enero de 2026, en pleno invierno europeo.