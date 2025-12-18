NTN24
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Jueves, 18 de diciembre de 2025
Turismo

Histórico monumento italiano visitado por millones turistas dejará de ser gratuito: esto costará a partir de enero de 2026

diciembre 18, 2025
Por: Luis Cifuentes
Fontana de Trevi - Foto: Canva
Fontana de Trevi - Foto: Canva
Una de las ciudades italianas comenzará a cobrar el valor de la entrada para apreciar un histórico monumento.

El turismo ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años con millones de turistas de todo el mundo desplazándose por cada de una de las regiones del planeta.

Este es el caso del continente europeo, a donde millones de turistas acuden para conocer la diversidad e historia del viejo continente.

Son varias las actividades gratuitas que los turistas encuentran en Europa, no obstante, en las últimas horas se confirmó que un histórico monumento cobrará a los visitantes a partir del próximo enero.

o

Italia es uno de los lugares más visitados por los viajeros que llegan atraídos por el clima cálido y la historia imperial de la que alguna vez supo ser protagonista una de sus ciudades principales, Roma.

Precisamente, se conoció que una de las ciudades principales comenzará a cobrar el valor de la entrada para apreciar un histórico monumento.

Se trata de la Fontana de Trevi, una increíble fuente al aire libre que fue construida casi 300 años atrás.

Esta atracción turística convoca millones de turistas al año, lo que ha generado preocupación entre las autoridades romanas dado su impacto urbano.

Es por eso que desde hace varios meses se ha controlado con vallas el ingreso de turistas a la fuente más famosa del mundo, no obstante, dejará de ser gratis a partir del próximo año.

Según ha trascendido en la prensa local, conocer la Fontana de Trevi pasará a costar 2 euros para personas que no sean de la ciudad.

o

A su vez, se limitará el ingreso de y se hará de manera ordenada a través de reservas vía web.

La norma de pago regirá a partir del 7 de enero de 2026, en pleno invierno europeo.

Temas relacionados:

Turismo

Italia

Roma

Viajes

Europa

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Lo que hoy vive el departamento del Cauca es el desatino absoluto de la Paz Total": exgobernador del Cauca tras cruento ataque terrorista en el municipio de Buenos Aires

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el alcance de la relación entre Irán y Venezuela que denuncia EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué impacto tiene acuerdo militar de Estados Unidos con país sudamericano en medio de presión sobre régimen de Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Sepelio Alfredo Díaz - AFP
Presos políticos en Venezuela

El masivo sepelio de Alfredo Díaz en su natal Margarita: Al preso político lo lloró su gente, entre miedo e impotencia

María Corina Machado | Foto: EFE-NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Te quiero mucho": el emotivo mensaje de María Corina al ver el micrófono de NTN24 a las afueras del Grand Hotel en Oslo

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Sepelio Alfredo Díaz - AFP
Presos políticos en Venezuela

El masivo sepelio de Alfredo Díaz en su natal Margarita: Al preso político lo lloró su gente, entre miedo e impotencia

María Corina Machado | Foto: EFE-NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Te quiero mucho": el emotivo mensaje de María Corina al ver el micrófono de NTN24 a las afueras del Grand Hotel en Oslo

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo
Vladimir Padrino

Flightradar24 comparte foto de Vladimir Padrino con la plataforma de fondo y le envía mensaje

María Corina Machado - Tarek William Saab (EFE)
María Corina Machado

¿Está en peligro María Corina Machado tras la amenaza del régimen de declararla "prófuga" si viaja a recibir el Nobel de Paz?

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: EFE
Cuba

Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano, reconoció públicamente el colapso económico que atraviesa la isla

Iván Espinosa de los Monteros, político español / FOTO: EFE
Dictadura de Maduro

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Foto de referencia (Canva)
Unión Europea

Unión Europea prorroga hasta 2027 sus sanciones individuales contra 69 personas relacionadas con el régimen de Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre