Se conocen las primeras imágenes del documental del Melania Trump y su regreso a la Casa Blanca

En las últimas horas, los estudios Amazon MGM lanzaron el primer tráiler del documental de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

El trabajo audiovisual retratará la vida de la primera dama semanas antes de la investidura de Donald Trump en la Casa Blanca.

“Aquí vamos de nuevo”, dice la exmodelo, de 55 años, mirando directamente a la cámara, unos instantes antes de la segunda toma de posesión de su marido, al comienzo del tráiler, que dura poco más de un minuto y en el que se la ve yendo de reunión en reunión.

Tras esto se muestra una escena en la que se ve una lujosa oficina en un rascacielos, en donde Melania llama a Trump para felicitarlo por un discurso: "Hola, señor presidente. Felicidades", dice ella. Y cuando él le pregunta: "¿Lo viste?", responde: "No, lo veré en las noticias".

También se ve una sesión de fotos en la Casa Blanca, fotos de viajes y momentos más íntimos, como la colocación de una flor blanca en una tumba.

VEA TAMBIÉN Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó ley contra los tratamientos de afirmación de género en menores y avala penalizarlo con cárcel o

El documental titulado simplemente como ‘Melania’ se estrenará en todos los cines del país el próximo 30 de enero de 2026.

Además, mostrará un acceso “sin precedentes” a lo que fueron esos 20 días vistos desde los ojos de la primera dama de Estados Unidos.

Melania Trump es productora ejecutiva del documental y según ha indicado el medio The Wall Street Journal, recibirá el 70% de los 40 millones que desembolsó Amazon MGM para financiar el proyecto.

Se trata de una suma muy superior a la oferta de 14 millones realizada por Disney, la segunda más alta después de Amazon MGM, según el diario.

El trabajo llega tras un gran acercamiento durante el último año entre el fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el presidente Trump.

Al empresario se le concedió un asiento en primera fila durante la toma de posesión del republicano el 20 de enero en el Capitolio.