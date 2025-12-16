NTN24
Martes, 16 de diciembre de 2025
Martes, 16 de diciembre de 2025
Venezolanos hacen malabares para tener en la mesa la infaltable hallaca, más apretada que nunca

diciembre 16, 2025
Por: Maryorin Méndez
Hallaca venezolana
Hallaca venezolana
Pese a la crisis económica que viven los venezolanos, las familias hacen todo lo posible porque no les falte la tradición.

Los venezolanos acuden a todo tipo de estretegia para tener en su mesa esta Navidad el plato estrella: la hallaca.

Hacen colas en mercados populares, compran a "los gochitos" (como se le dice a los vendedores que llegan desde los andes con los ingredientes), cazan ofertas en automercados, congelan productos, y comparan precios.

Todo para mantener la tradición de fin de año: hacer o comprar hecha la masita de harina de maíz rellena con la explosión de sabores criollos envuelta en hojas verdes.

o

Pero no está fácil lograrlo.

Una hallaca puede costar entre 3 dólares (más del doble del sueldo mímino en Venezuela), y llegar a los 7 dólares la más "resuelta".

En restaurantes, mercados y grupos de comunidades virtuales las personas ofertan su producto para aquel que quiera ahorrarse el trabajo, aunque los más tradicionalistas insisten: "la mejor hallaca es la de mi mamá" y tienen que comprar los ingredientes para hacer el ritual que une a la familia venezolana en la cocina.

Entre inflación, expectativas de intervención extranjera, amenazas del chavismo y sicoterror, el venezolano intenta hacer su vida y encontrar un poco de normalidad, aunque sea por un día.

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump acusó al gobernador de Colorado de estar controlado por el Tren de Aragua

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

