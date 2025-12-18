Otra aerolínea internacional extiende suspensión de vuelos a Venezuela hasta el 11 de enero

Hasta el próximo 11 de enero se prolongará la suspensión de vuelos hacia Venezuela, por parte de la compañía española Air Europa, en medio de las tensiones entre el país y Estados Unidos.

La aerolínea internacional se une a la decisión de otras compañías como Copa, que se mantienen atentas a la evolución de la situación, luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump, anunciara a finales de noviembre el cierre del espacio aéreo en Venezuela, antecedido por una advertencia de seguridad de la Administración Federal de Aviación (FAA).

Air Europa canceló temporalmente los vuelos con origen y destino en Caracas el pasado 24 de noviembre y todavía no los ha retomado, por lo que ofrece a los clientes cambios de fecha y de ruta gratuitos, un vale o el reembolso del importe de los billetes debido a esta situación.

Para satisfacer la demanda en estas fechas navideñas, varias aerolíneas han incrementado su frecuencia de vuelos en Cúcuta, mientras que diversas agencias de viajes ofrecen traslados hacia la frontera con Venezuela para que los viajeros opten por un vuelo de conexión a sus destinos.