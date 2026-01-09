"Hubo torturas con electricidad": el duro testimonio del padre del preso político Juan Carlos Caguaripano

En las últimas horas, el régimen de Venezuela anunció la excarcelación de un número importante de presos políticos.

Sin embargo, desde la comunidad internacional se hace un llamado para que se liberen a todos los presos políticos que hay hoy en Venezuela.

Entre nueve y once es el número de presos políticos que han sido liberados por el régimen venezolano, entre los que destaca el nombre de Roció San Miguel.

Pero ante el anuncio, ya ha habido rumores de los nombres de algunos presos que podrían ser excarcelados, manteniendo en vilo y con esperanza a sus familiares.

Una montaña rusa emocional, así es como se podría describir que se siga prolongando el sufrimiento de cientos de familias de presos políticos que esperan su libertad.

Este es el caso de Juan, padre del capitán Juan Carlos Caguaripano Scott, privado de su libertad desde el 11 de agosto de 2017 y quien permanece desde hace 2 años encerrado en el Rodeo I.

Desde el micrófono de NTN24, Juan Caguaripano exigió la pronta liberación de su hijo, cuyo caso refleja la persecución en Venezuela.

Mientras el régimen anuncia excarcelaciones, la mayoría de los presos políticos sigue tras las rejas. Solo un 1% habría sido liberado.

Ante esto, Caguaripano señaló en conversación con el canal de las Américas que “nosotros los familiares estamos al borde de la alegría y al borde de la tristeza”, y agregó “sí es cierto que los militares siempre lo dejan al final”.

Su hijo es hoy símbolo de la represión. Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana que en 2014 denunció la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas, incluyendo la presencia de agentes cubanos y grupos narcoterroristas extranjeros en la administración pública y militar.

El 6 de agosto de 2017, Juan Caguaripano lideró la llamada Operación David Carabobo, un alzamiento militar contra el régimen de Maduro.

Su padre afirmó que “él no es ningún héroe ni nada. Es un soldado que estaba allí en el momento en que la patria lo necesitó. Hizo lo que tenía que hacer”.

No obstante, el precio que pagó fue muy alto. Esto porque sufrió torturas indescriptibles en centros como La Tumba (SEBIN) o temido El Helicoide.

Juan señaló que estas torturas han dejado “una secuela emocional en él. (…) pero si hubo torturas con electricidad. Una de las que verdaderamente me dio mucho dolor. Todas eran dolor. Pero fue desnudarlo y arrastrarlo por un suelo lleno de piedras picadas”.

Y se refirió a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos diciendo que “el señor Maduro. Un ser humano. Y si yo soy católico, también debo saber tener sentimientos de perdón, de perdón ante el agresor”.

Además, cree firmemente que la reconstrucción de Venezuela debe ser de todos y por ello considera que “este nuevo país que nos necesita todo, incluyendo a la gente del chavismo o del madurismo”.

Pero advirtió que para llegar al principio del fin, primero debe darse la liberación de todos los presos políticos, sin excepción alguna.