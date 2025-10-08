NTN24
Miércoles, 08 de octubre de 2025
Cristiano Ronaldo

Como un cohete espacial: cámara captó la llegada de la aeronave de Cristiano Ronaldo a Portugal por la clasificación al Mundial de 2026

octubre 8, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo - Foto AFP
Las ganancias del futbolista portugués le sitúan en un selecto círculo de deportistas como Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James y Roger Federer.

Una cámara captó la llegada de la aeronave del futbolista Cristiano Ronaldo a Lisboa para concentrarse con la selección de Portugal de cara a una nueva jornada de las Eliminatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ronaldo, quien se convirtió el miércoles en el primer futbolista en alcanzar el estatus de multimillonario según la empresa de medios y finanzas Bloomberg, se ha caracterizado por llevar una vida lujosa, tal como lo ha documentado su actual pareja sentimental Georgina Rodríguez.

El jugador portugués arribó a la capital de su país de origen en su jet privado, un Bombardier Global Express 6500 de lujo que resalta por su diseño exterior negro mate con sus icónicas iniciales que hacen referencia a su nombre y número de dorsal: CR7.

En el clip se aprecia al avión, valuado en más de 40 millones de euros de acuerdo con la prensa internacional, preparándose para aterrizar en el aeropuerto Humberto Delgado.

El jugador del Al-Nassr se reunió con el seleccionado del que es capitán para enfrentar a Irlanda el sábado y luego el martes a Hungría en aras de defender su liderato en el grupo F, por encima de Armenia.

Para que Portugal logre su clasificación al Mundial en esta nueva fecha, deberá ganar ambos duelos y esperar que Armenia pierda fuera de casa sus dos encuentros contra Irlanda y Hungría.

En caso de que no se lleguen a dar esos dos resultados, Portugal deberá esperar hasta noviembre para buscar ratificar su participación en el que muy probablemente sea el último mundial de Ronaldo.

Además de sus registros futbolísticos que constantemente dan de qué hablar, pues está cerca de alcanzar los mil goles, su estilo de vida ha ocupado las agendas mediáticas sobre todo desde que su pareja hizo pública parte de su vida privada junto al cinco veces ganador del Balón de Oro en la serie "Soy Georgina".

Según se conoció por información de Bloomberg este miércoles, Ronaldo tiene un patrimonio neto de alrededor de 1400 millones de dólares que lo posicionan como "el primer futbolista multimillonario".

Sus ganancias le sitúan en un selecto círculo de deportistas como Michael Jordan, Tiger Woods, LeBron James y Roger Federer, que, según Forbes y Bloomberg han alcanzado dicha exclusividad.

Las estimaciones de Bloomberg tienen en cuenta los ingresos de su carrera, las inversiones y los contratos publicitarios. Según esas valoraciones, Ronaldo habría ganado más de 550 millones de dólares en salarios entre 2002 y 2023, a lo que se suman los millonarios contratos de patrocinio con marcas como Nike y Armani.

El fichaje de Ronaldo al fútbol saudí supuso un impulso especial y a finales de junio firmó un nuevo y lucrativo contrato de dos años con el Al-Nassr.

Cuando Ronaldo fichó por el equipo auriazul en 2022 se convirtió, según los informes, en el jugador mejor pagado de la historia del fútbol, con un salario anual de aproximadamente 230 millones de dólares.

